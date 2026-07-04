受動畫定檔祝福！　《電馭叛客2077》玩家「狂湧夜城」飆破8.7萬

記者黃冠瑋／綜合報導

波蘭大廠CD Projekt Red旗下巨作《電馭叛客2077》曾因上市Bug引發軒然大波，如今靠著強大韌性上演大逆襲！隨著官方重磅公開Netflix獨家動畫續作《電馭叛客：邊緣行者2》新情報，加上Steam平台祭出遊戲史低3折的驚人優惠，成功吸引大批新老玩家湧入夜之城，也讓同時在線人數更瘋狂飆破8.7萬人。

▼《電馭叛客2077》近日在Steam平台迎來8.7萬玩家回流潮。（圖／翻攝自X／@edgerunners）



根據外媒報導，從第三方數據SteamDB可以發現，自6月19日Steam夏季特賣前後開始，該作的在線用戶數字就呈現一條筆直攀升的恐怖曲線，並在28日週末順利達到了87,515人的高峰。而促成這波「夜之城大遷徙」的幕後推手，除了主體遊戲從原價暴砍到3折的超殺誘惑外，熱門動漫續作的狂熱加持更是功不可沒。

其原因在於，官方日前宣布，備受期待的《電馭叛客：邊緣行者2》預計將於2026年秋季正式上線，CDPR官方更是進入「每日催更模式」，幾乎天天公開角色新情報，並打包票這將是一部「比以往更原始、更震撼的全新作品」，讓不少老玩家紛紛直呼「準備回歸重溫開車」，甚至吸引一票新玩家此時入手。

如果熟悉近年遊戲聯動消息的玩家就會知道，這股「邊緣行者熱潮」其實早在6月初就已經悄悄鋪路。熱門手遊《鳴潮》在6月8日正式開啟了與《電馭叛客：邊緣行者》的重磅連動，不僅大衛、露西、蕾貝卡等經典人氣角色驚喜現身，遊戲內甚至直接打造了聯動區域「心之集域·夜城」，成功打破次元壁。不少透過《鳴潮》對原作世界觀產生濃厚興趣的玩家，在這次特賣中「順藤摸瓜」買下單機原作，想必能為《電馭叛客2077》再添更多熱度與助力。