台灣任天堂 Switch 2 九月漲至 15,880 元！玩家嘆：算佛心了

▲任天堂 Switch 2 上市一年就調整價格，是過往 Switch 所沒有的現象。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

任天堂今日（29）在台發出最新公告，確定將於 9 月 1 日起將現行 14,380 元的 Switch 2，調整至 15,880 元。儘管變貴了，但相較於其他 3C 產品幅度相對低，讓不少玩家仍願意承受。

由於記憶體、零組件成本持續上升，早在五月任天堂就已經宣布將全面調整 Switch 2 的價格。該政策最初首波適用於日本市場，台灣則是直到今日才確定於 9 月 1 日生效，並且確認新價格為 15,880 元，漲幅 1,500 元與其他國家相近。

今年起，各種 3C 產品價格均直線上升，作為對比，任天堂僅微幅提升 1,500 元，讓不少玩家大驚「比預期更少」、「只差了一片遊戲」、「感覺就真的還好」、「算是保守了」、「佛心公司」。然而，相較於以往 3C 產品會隨著推出時間逐漸變得更便宜，今年手機、平板、筆電以及遊戲主機都出現了「上市越賣越貴」的情景，也讓不少人大嘆「現在是晚買享漲價的時代」。

儘管截至 9 月前，玩家照理來說都能買到原價 14,380 元的 Switch 2，但綜觀各大通路與商場，Switch 2 早已處於缺貨狀態，更有廠商已經預期性漲價。目前現貨數量並不好找，且多數店家都會綁定遊戲片、配件等以同捆包形式販售。