ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台灣任天堂 Switch 2 九月漲至 15,880 元！玩家嘆：算佛心了

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲任天堂 Switch 2 上市一年就調整價格，是過往 Switch 所沒有的現象。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

任天堂今日（29）在台發出最新公告，確定將於 9 月 1 日起將現行 14,380 元的 Switch 2，調整至 15,880 元。儘管變貴了，但相較於其他 3C 產品幅度相對低，讓不少玩家仍願意承受。

由於記憶體、零組件成本持續上升，早在五月任天堂就已經宣布將全面調整 Switch 2 的價格。該政策最初首波適用於日本市場，台灣則是直到今日才確定於 9 月 1 日生效，並且確認新價格為 15,880 元，漲幅 1,500 元與其他國家相近。

今年起，各種 3C 產品價格均直線上升，作為對比，任天堂僅微幅提升 1,500 元，讓不少玩家大驚「比預期更少」、「只差了一片遊戲」、「感覺就真的還好」、「算是保守了」、「佛心公司」。然而，相較於以往 3C 產品會隨著推出時間逐漸變得更便宜，今年手機、平板、筆電以及遊戲主機都出現了「上市越賣越貴」的情景，也讓不少人大嘆「現在是晚買享漲價的時代」。

儘管截至 9 月前，玩家照理來說都能買到原價 14,380 元的 Switch 2，但綜觀各大通路與商場，Switch 2 早已處於缺貨狀態，更有廠商已經預期性漲價。目前現貨數量並不好找，且多數店家都會綁定遊戲片、配件等以同捆包形式販售。

關鍵字：Switch2Switch漲價任天堂漲價任天堂Switch

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚畫面】機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

推薦閱讀

《刀劍神域》推出全新劇場版！粉絲苦等五年、銜接Alicization篇

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《刀劍神域》推出全新劇場版

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366