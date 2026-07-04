愛打電動更易信陰謀論？　英研究稱年輕男玩家「中招機率」高2倍

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著遊戲產業逐漸影響人們生活，許多學者也開始關心起玩家情緒與思維模式，像是先前指稱遊玩《薩爾達傳說》能更幸福。如今英國一項最新研究又指出，當地英國年輕男性遊戲玩家，相信「陰謀論」的可能性竟然比一般大眾高出整整兩倍，並且這群玩家通常會對自己分辨假訊息的能力充滿自信。

▼英研究稱年輕男玩家容易成為陰謀論者。（圖／翻攝自《Among Us》Steam）



根據英國研究公司「More in Common」與倫敦藝術大學AKO故事講述研究所發布的最新報告顯示，研究團隊在調查了數千名英國年輕人的生活習慣後，依據平均操作電子遊戲的時間進行分組。結果發現，在18至24歲的英國男性中，有一群要求對任何未經證實的觀點或絕對真理保持審慎與質疑，一律講求證據事實觀點的「懷疑論者」玩家群體（約佔總人口10%），他們最容易認同「背後有秘密組織在操控全球事件」等觀點。

進一步分析發現，這群重度玩家在現實生活中多處於經濟弱勢、容易負債，且極度不信任傳統主流媒體（如電視、廣播或報紙），反而更傾向從YouTube、Podcast及社群媒體獲取資訊。更明顯的是，這群最容易深信陰謀論的玩家們，同時也表示自己有「高達4倍的信心」能一眼看穿虛假資訊，形成強烈對比。

至於能不能透過電子遊戲來傳遞正確資訊、導正觀念，該英國研究團隊實際測試後發現效果「好壞參半」，因為對這群玩家而言，遊戲世界是他們逃避殘酷現實、政治意識形態的「最後淨土」；當被告知完遊戲的目的是為了戳破陰謀論時，許多受試者反而會產生被背叛的憤怒感。

不過研究也強調，雖然遊戲很難直接改變一個人的核心信仰，但對於被邊緣化的群體來說，這仍是重要的社交平台。若想在不知不覺中培養批判性思維，或許像是《Among Us》或《Papers,Please》這類需要觀察與懷疑的遊戲，還是能起到正向的幫助。