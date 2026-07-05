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白宮再蹭《天命2》川普圖遭砲轟　藐視「大裁員」網怒：沒同理心

記者黃冠瑋／綜合報導

美國白宮與總統川普近日再度因宣傳手法引發爭議，白宮官方社群帳號分享了一張把美國總統川普融入知名射擊大作《天命2》裝備介面圖，還配上經典台詞「守護者抬頭看」。不料此舉卻直接踩到大雷區，由於開發商Bungie才剛爆發慘烈大規模裁員，因此這種無邊界蹭熱度作為，隨即遭到許多人砲轟，毫無同理心。

▼白宮發布《天命2》川普圖，撞上開發商大裁員引發公憤。（圖／翻攝自X／@WhiteHouse）

▲▼白宮發布《天命2》川普圖，撞上開發商大裁員引發公憤。（圖／翻攝自X／@WhiteHouse）

起初白宮這則推文原本想藉由熱門電玩梗和年輕世代、玩家族群拉近距離，畫面中將川普的形象完美套進《天命2》的UI介面，不過看起來諷刺感十足。然而，時間點卻挑得極其尷尬。由Sony旗下工作室Bungie營運的《天命2》，才在6月9日完成最終版本更新、終止後續開發，並準備將重心移往新作。沒想到僅隔兩週，Bungie就在6月25日無預警宣布大規模裁員，讓無數心血付諸東流的員工與忠實粉絲陷入崩潰與震驚中。

結果，就在全網都在為剛失業的基層開發者抱不平、人心惶惶之際，白宮卻在26日大張旗鼓地發了這張電玩梗圖。對此，長期追蹤《天命2》動態的國外資深知名遊戲評論家Paul Tassi看到後直接傻眼，忍不住公開喊話：「真的可以先不用」，痛批白宮此舉根本是在人家的傷口上灑鹽。

許多海外遊戲媒體與網友也紛紛加入戰局，痛斥白宮官方完全沒有在乎事情嚴重性，在數百名員工生計受創的敏感時刻開這種玩笑，顯得極其不合時宜且缺乏同理心。事實上，這已經不是白宮第一次因為隨意挪用遊戲素材而翻車，面對排山倒海的負面聲浪與質疑，目前白宮官方尚未對此做出任何正面回應，但此舉無疑是大大加深與玩家之間的矛盾。

關鍵字：天命2Bungie

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