《冒險家艾略特的千年奇譚》完整通關心得　可以再更好的HD-2D新作

記者蘇晟彥／綜合報導

由 Square Enix 開發，首款HD-2D ARPG 《冒險家艾略特的千年奇譚》在日前上市，雖然來的晚一點，但也花了15小時通關「真結局」。在全部通關後，會認為「好像什麼都有，但好像什麼都可以再好一點」，從地圖、遊戲玩法到劇情，好像都可以再打磨一點再推出，現在就來看看完整的通關心得吧！

※下方內容會牽扯到大量劇透，介意者請勿往下拉

《冒險家艾略特的千年奇譚》採用類似古早時《伊蘇》、《聖劍傳說》類型，採用SE自家自豪的HD-2D美術風格，打造出首款ARPG的動作遊戲，從預告片中就可以得知，劇情走向非常好猜，就是主角艾特略為了拯救王國，穿越在不同時空找尋可以影響後世的關鍵事件，遊戲也採用一種滿特別的「結局方式」，當第一次通關時並不算完美結局，系統會提示「好像再做某些事情，我們可以達到更完美的結局」，因此玩家就跟隨指引繼續探索，當第二次通關時也是類似內容，直到完成所有可以完成的劇情，將會進入到「真結局」。

而在支線部分，主要是獲取各種遊戲獎勵，但整體來說，對遊戲的故事補充並沒有太多幫助，支線的刻畫也沒有到很深刻（至少就個人而言，全部支線破完沒有特別有印象的），這部分是略嫌可惜的。此外，作為一個穿越時空的故事，當然有些支線會「過期」，但系統也會非常友善提醒，因此不需要擔心會錯過任何內容。

▼第一個結局並未將公主救出，因此不斷探索，才能完成「最完美結局」。



在戰鬥部分，遊戲中並沒有「等級系統」，主要是以魔石系統增添戰鬥豐富度，玩家在冒險過程中將會完整獲得劍、長槍、鎚子、鎖鏈、弓、迴力鏢、炸彈等7種武器加上「盾牌」，每一個武器都有各自的攻擊方式，而盾牌則是提供防禦、完美盾反的來反彈傷害機制，乍看之下會有點單調，但遊戲巧妙的將魔石系統納入，這些魔石將會賦予武器不同的「攻擊手段」，有些單純就是加上數值，但也有各種改變武器攻擊類型的魔石。

舉例來說，最熱門的兩個流派應該是「破盾劍氣流」、「魔法長槍」，長槍可以藉由魔法長槍魔石、三頭龍魔石加上飛燕突刺，變成快速突進殺得敵人措手不及的流派，但血量就必須維持在70%以上；又或著必須隨時維持破盾狀態，就可以直接發射劍氣快速劈死敵人的流派，完全取決於自己喜歡怎樣戰鬥。

除了武器外，精靈「菲伊」在戰鬥中也會提供不同程度幫助，像是複製可以變出一個艾略特的分身進行一樣的攻擊，點燃可以幫助上Debuff，奔馳可以在Boss戰中更快速地閃避招式，而遊戲還提供2P玩法，另外一個手把可以操控菲伊，但這部分實際遊玩時就沒有體驗到。

此外，菲伊的技能（點燃、吸引、順移、奔馳、複製）在遊戲解謎上也會提供不同程度的幫助，每個技能都有2個等級，將賦予更強大技能，甚至有時候還有些「逃課」手段，例如在部分探索時直接順移過去就可以走到終點。

但在遊玩時後唯一覺得比較可惜的就是，遊戲雖然是穿越四個不同時代，但其實地圖都是同一個模板稍微修改，第一次通過的時候可能略為新鮮，但重複四次相同的場景時就有些疲倦，而遊戲傳點雖然多，但地圖設計稍嫌不友善，很多地圖都要走到最底，彼此又互不相通，這點算是在遊戲中期會開始覺得煩躁、作業感重複的地方。

總結一下心得，整體來說可以看出SE想在《冒險家艾略特的千年奇譚》開創新的玩法，確實從美術風格、整體遊戲玩法都跟市面上的遊戲有些許不同，但不管在地圖打磨、劇情甚至是「真結局」的玩法，都會覺得有點不足，好像可以更好，尤其在劇情上，大概從中期就能猜到所有內容，支線也無法補足主線上的一些缺憾，這是會覺得比較可惜的地方。

但整體遊戲難度不高，記者自己大約14小時通關真結局（普通難度），死掉後可以花少量的金錢直接續命，完全不會有卡關的問題，再加上HD-2D的獨特美術風格以及懷舊的《聖劍》味，相信一定可以從中找到樂趣。