《英雄聯盟》MSI首日T1快速橫掃北美、DCG遭歐洲輾壓吞敗

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽於今日 ( 6/28 ) 開打，由 T1 與 TLAW 的比賽率先登場，作為 LCK 二號種子，T1 展現實力差距，儘管過程有遇到一些亂流，最終還是 3-0 獲得勝利。下半場 DCG vs KC 戰況則是完全由歐洲戰隊主宰，系列賽輾壓最終同樣 3-0 擊敗對手晉級下一輪。

T1 與 TL 的系列賽，第二把碰上比較大的亂流，一度落後來到 6k 經濟。接下來 TL 想透過物件慢慢擴開優勢，但團戰當中一直沒有取得成果，甚至中間出現視野差距被 T1 拿掉巴龍，逐漸掌握局勢的 T1 聞到了翻盤機會，35 分鐘龍魂戰 Faker 傷害爆表，成員們也是直接殺向後排瓦解 TL 陣容。第二把完成翻盤之後，第三把 T1 就沒有給對手太多機會，最終 3-0 晉級下一輪賽事。

下半場 DCG 出戰 KC，第一把 DCG 吃完巴龍後選擇繼續接戰，結果遭到痛擊，最後巴龍種幾乎沒留下，經濟也被對手擴開；第二把則是 KC 大舉進攻，全線優勢才 15 分鐘經濟就快要差距 1 萬塊錢；第三局 DCG 嘗試反擊，前期雖然人頭和經濟勉強有咬住，但在第三條小龍追擊花了太久時間，塔不只被預示者撞掉，還被 KC 反包夾徹底崩盤，最終 KC 橫掃 DCG 輕鬆拿下系列賽勝利。