豪雨澆不熄熱情！Sou台北首唱千人冒雨朝聖　告白歌迷：喜歡你們

記者楊智仁／綜合報導

日本網路世代超人氣歌手 Sou 於6月27日帶著個人亞洲巡演《Sou LIVE TOUR 2026「Finder」》首度登上 Zepp New Taipei，台北更作為本次海外巡演首站。雖然當天豪雨不斷，仍吸引近千名忠實歌迷冒雨到場支持。擁有清澈透明、富有彈性的少年嗓音的 Sou，一開場便以〈Panorama〉揭開序幕，接連演唱〈Senrigan〉、〈Bakesouna KOKORO〉等人氣作品，用宛如夏日微風般清爽的歌聲，為悶熱的酷暑注入沁涼氣息。台下歌迷則揮舞著象徵 Sou 的天藍色手燈，隨著節奏應援，讓 Zepp New Taipei 幻化成一片閃耀的藍色光海，場面十分壯觀。

首次來到台北演出的 Sou 也特別苦練中文，一開場便向歌迷熱情打招呼，「大家好！我是Sou！今天請大家盡情享受！」標準發音立刻引來全場歡呼。演出過程中更不時以中文笑問「你們還跟得上嗎」、「開心嗎？」，看見歌迷熱情回應也開心直呼「大家精神很好耶！」

他笑著分享自己在後台練習了許多中文，「但現在完全想不起來了，因為大家日文太好了，溝通非常順暢。」當台下有鐵粉大喊「Sou好帥！」時，他也害羞地用中文回應「謝謝」，更數度向全場歌迷告白，「我喜歡你們！謝謝！我喜歡你！」真摯互動讓現場氣氛持續升溫，隨後更邀請大家一起享受到最後，繼續帶來精彩演出。

為了這次台北演唱會，Sou 一口氣帶來超過20首人氣歌曲，包括〈Blue Screen〉、〈Propose〉、〈Monologue〉、〈Release〉、〈Terminal〉等代表作，演唱〈Q.E.D.〉時更帶動全場歌迷齊聲應援，氣氛熱烈。他也獻唱動畫《全修。》片尾曲〈Rest in peace.〉，安可橋段則接連帶來人氣動畫《ID:INVADED》片頭曲〈Mr. Fixer〉、〈MOONGAZER〉及〈Babule〉，毫無冷場的演出讓歌迷大呼過癮，全場沉浸在 Sou 細膩卻充滿力量與層次感的歌聲之中。

談到首次造訪台灣，Sou 分享自己前一天便已抵達台北，雖然因豪雨無法外出觀光，但仍把握時間品嚐了茶香小籠包、涼筍，還在演出前喝了道地的珍珠奶茶，對台灣美食讚不絕口。他笑說，「這次因為一直下雨，沒能出去走走，所以我一定還會再回來台北挑戰！」一句話立刻引來全場熱烈歡呼，也讓歌迷更加期待與 Sou 再度相見。