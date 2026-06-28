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主機漲價衝擊！Xbox、PS5銷量跌新低　Switch 2持續稱霸市場

記者楊智仁／綜合報導

市調機構 Circana 公布最新美國遊戲市場報告，受到主機價格持續調漲影響，PlayStation 與 Xbox 硬體銷售雙雙下滑。其中 Xbox 創下歷來最差的 5 月硬體銷售成績，而 PlayStation 5 則跌至自 2000 年以來最低的 5 月銷售表現。不過，在 Nintendo Switch 2 強勁帶動下，整體遊戲硬體市場營收仍逆勢成長。

▼Switch 2持續稱霸主機市場 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據報告 PS5 今年 5 月硬體銷量較去年同期大減 58%，Xbox Series X／S 則下滑 12%。然而，由於 Switch 2 銷售火熱，整體遊戲硬體支出仍年增 38% 達 2.49 億美元。若以銷售額來看 PS5 因近期漲價導致營收年減 43%，Xbox 則因售價提高，雖然銷量下滑但硬體營收仍較去年同期增加 7%。

報告指出，今年 5 月美國玩家購買新遊戲主機的平均價格已達 502 美元，較去年同期的 440 美元增加 14%。其中 PS5 平均售價年增 33% 來到 672 美元；Xbox Series 主機平均售價也提高 22% 達 524 美元。另一方面，Nintendo Switch 2 持續穩居 5 月與 2026 年累計銷售冠軍，在美國上市滿一年後累積安裝量已達 590 萬台，成為美國市場史上第二快突破此里程碑的遊戲主機，僅次於 Game Boy Advance 的 650 萬台。

關鍵字：Switch 2

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