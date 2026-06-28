《寶可夢冠軍》下載數突破1000萬次！官方贈送紀念禮物

記者楊智仁／綜合報導

跨平台多人對戰《Pokémon Champions》( 寶可夢冠軍 ) 集結各種寶可夢情懷，讓這款遊戲上市初期就收穫不少玩家喜愛，稍早官方也宣布全球累計下載次數突破 1,000 萬次，為慶祝里程碑將向所有玩家發送遊戲內道具作為紀念獎勵。

【贈送全球累計下載數突破1000萬次紀念禮物】

《Pokémon Champions》今年 4 月率先登上 Switch 平台，本月 17 日推出 iOS、Android 版，支援 Switch、Switch 2 與手機跨平台遊玩，為慶祝《Pokémon Champions》的全球累計下載數突破 1000 萬次，已確定將贈送可於遊戲內使用的道具「加速優惠券」 ×100 張。

領取期間：2026年6月25日 21:00 ～ 2026年8月31日 22:59 止

領取方法：確認遊戲內的「信箱」即可領取。( Switch或手機版皆可領 )

【智慧型手機版《Pokémon Champions》發佈紀念企畫】

禮物：雷丘、雷丘進化石Ｘ、雷丘進化石Ｙ

領取期間：2026年9月2日 9:59止

領取方法：確認遊戲內的「信箱」，即可領取。

【搶先下載特典】

禮物：快龍、加速優惠券×100張

領取期間：2026年8月31日 22:59止

領取方法：確認遊戲內的「信箱」，即可領取。

【《寶可夢傳說 Z-A》連結企畫】

禮物：布里卡隆進化石、妖火紅狐進化石、甲賀忍蛙進化石、花葉蒂進化石

領取方法：將在《寶可夢傳說 Z-A》獲得的「布里卡隆」、「妖火紅狐」、「甲賀忍蛙」、「花葉蒂（永恆之花）」寄放到《Pokémon HOME》，並讓該寶可夢遠征到《Pokémon Champions》，即可從《Pokémon Champions》內的「信箱」獲得相應的超級石。