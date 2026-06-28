ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢冠軍》下載數突破1000萬次！官方贈送紀念禮物

記者楊智仁／綜合報導

跨平台多人對戰《Pokémon Champions》( 寶可夢冠軍 ) 集結各種寶可夢情懷，讓這款遊戲上市初期就收穫不少玩家喜愛，稍早官方也宣布全球累計下載次數突破 1,000 萬次，為慶祝里程碑將向所有玩家發送遊戲內道具作為紀念獎勵。

▲▼寶可夢冠軍。（圖／廠商提供）

【贈送全球累計下載數突破1000萬次紀念禮物】

《Pokémon Champions》今年 4 月率先登上 Switch 平台，本月 17 日推出 iOS、Android 版，支援 Switch、Switch 2 與手機跨平台遊玩，為慶祝《Pokémon Champions》的全球累計下載數突破 1000 萬次，已確定將贈送可於遊戲內使用的道具「加速優惠券」 ×100 張。

領取期間：2026年6月25日 21:00 ～ 2026年8月31日 22:59 止
領取方法：確認遊戲內的「信箱」即可領取。( Switch或手機版皆可領 )

▲▼寶可夢冠軍。（圖／廠商提供）

【智慧型手機版《Pokémon Champions》發佈紀念企畫】

禮物：雷丘、雷丘進化石Ｘ、雷丘進化石Ｙ
領取期間：2026年9月2日 9:59止
領取方法：確認遊戲內的「信箱」，即可領取。

▲▼寶可夢冠軍。（圖／廠商提供）

【搶先下載特典】

禮物：快龍、加速優惠券×100張
領取期間：2026年8月31日 22:59止
領取方法：確認遊戲內的「信箱」，即可領取。

▲▼寶可夢冠軍。（圖／廠商提供）

【《寶可夢傳說 Z-A》連結企畫】

禮物：布里卡隆進化石、妖火紅狐進化石、甲賀忍蛙進化石、花葉蒂進化石

領取方法：將在《寶可夢傳說 Z-A》獲得的「布里卡隆」、「妖火紅狐」、「甲賀忍蛙」、「花葉蒂（永恆之花）」寄放到《Pokémon HOME》，並讓該寶可夢遠征到《Pokémon Champions》，即可從《Pokémon Champions》內的「信箱」獲得相應的超級石。

▲▼寶可夢冠軍。（圖／廠商提供）

關鍵字：寶可夢冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【正面對戰家寧一家4口】Andy、家寧先後現身新北地院

推薦閱讀

《刀劍神域》推出全新劇場版！粉絲苦等五年、銜接Alicization篇

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《刀劍神域》推出全新劇場版

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366