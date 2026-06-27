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Faker認為「賽區實力正在接近」！幽默談LCK優勢：我們網速快

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽馬上要在明日 ( 6/28 ) 點燃戰火，由 T1 與 TL 揭開這次國際賽的序幕，賽前媒體日《ETtoday 遊戲雲》也訪問到了 T1 的中路 Faker，來談談目前 MSI 的備戰狀況。

▼賽前媒體日Faker談及MSI備戰狀況。（圖／翻攝自LoL Esports Photos）▲▼Faker。（圖／翻攝自推特）

這次 MSI 在韓國大田舉行，Faker 表示不用調整時差、適應飲食，是主場作戰的一大優勢，對於版本改動李哥並沒有透露太多，「隊伍目前正在積極適應新版本，感覺中路會有更多元的英雄出場。」說到國際賽 T1 的競爭力一直都相當驚人，特別是賽程中後段只要進入狀態，似乎就很難抵擋住他們，Faker 表示自己確實有注意到隊伍在賽程中後段的適應能力，不過他也坦言自己並非一直這麼穩定，無論何時都在思考如何提升競技狀態。

今年迎來 30 歲生日的 Faker 仍舊保持著對於比賽的熱愛，每次國際賽都能和不同賽區的選手交鋒，是件非常有趣的事情，李哥接著表示，歐美地區很常拿出不同選角、LPL 年初也奪下初陣對抗賽冠軍，感覺賽區之間實力正在接近，而談及 LCK 的優勢 Faker 展現自己獨特幽默「應該是我們網速比較快」。

採訪尾聲，Faker 表示自己雖然打了很多次的 MSI，但已經很久沒有拿到 MSI 冠軍了，這次會盡全力向獎盃發起衝擊。至於最想要遇到的對手，Faker 希望能和 LPL 隊伍碰頭，同時也強調必須注意首戰的 TL，「北美隊伍風格和我們不太一樣，因此這次 MSI 版本分析很重要。」

關鍵字：Faker

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