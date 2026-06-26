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《棕色塵埃2》6大神級Coser「深叉登場」　捧臉合照粉絲笑意藏不住

記者蘇晟彥／台北報導

《棕色塵埃2》迎接3週年，26日至 7月5日在北流舉辦3週年粉絲嘉年華活動，以豪華郵輪搭配遊戲主題，邀請所有支持《棕色塵埃2》的玩家到場同歡，現場更雲集色氣滿盈的6大神級Coser，扮演遊戲中的角色舉辦Hi-Five、近距離合照，讓不少粉絲笑得合不攏嘴，現場更有「屁屁本尊」讓粉絲直接享受近距離攻擊的手感，讓不少粉絲在場拍的興奮、玩得開心。

▼《棕色塵埃2》現場再次雲集色氣滿盈的Coser與玩家互動。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

迎接三週年，配合遊戲版本，這次活動以「豪華郵輪」為主題，打造沉浸式嘉年華體驗，現場規劃各種闖關任務、互動活動以及粉絲專屬內容還有限定周邊，邀請所有粉絲見證3週年偉大時刻。

其中，現場展示了還未上市的各種模型以及畫作，包含奶牛比基尼泰瑞絲醬、威廉明娜模型等，對於相關模型有興趣的玩家可以先睹為快；此外展場的牆上也有各種遊戲內的CG、畫作，玩家可以在此更近距離欣賞「更衝擊」的美感。

▼奶牛比基尼泰瑞絲醬。

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而最受到玩家青睞的，就是每次《棕色塵埃2》邀請絕美Coser到現場與玩家互動，在這次3週年慶典中，官方祭出「夏日的怦然心動 1v1 互動」，所有Coser將會親自與玩家進行互動、拍照，福利震撼滿滿，同時在主舞台上也有各種福利狂撒、共航紀念壓軸舞台「角色大集結」等好康。

・Coser 陣容

餓小璇／盧班希亞
凜花／莎赫拉查德
千尋／達麗安
BOSS／米卡埃拉
星野秀奈／葛蘭西特

《棕色塵埃2》3週年粉絲嘉年華活動概要
・登船時間：2026年6月26日（五）-2026年7月5日（日）
・登船地點：台北流行音樂中心-文化館（11561臺北市南港區忠孝東路七段99號）
・售票資訊：NT$200

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：棕色塵埃2

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