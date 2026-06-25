71歲田中真弓續演《航海王》重製版魯夫！本人坦言「有些不安」

記者楊智仁／綜合報導

由 WIT Studio 製作的《航海王》動畫重製版《THE ONE PIECE》首支預告影片於今日稍早公開，值得一提的是，官方確認 71 歲的田中真弓將繼續為「魯夫」配音，田中真弓表示，其實她在收到邀請時也感到有些忐忑不安，不過在製作組的熱情邀約，還是選擇回歸為大家重現這個經典的角色。

▼田中真弓續演《航海王》重製版魯夫。（圖／翻攝自網飛）

不少長壽動畫聲優逐漸邁入高齡化，《航海王》就是其中之一，現年 71 歲的田中真弓自 1999 年動畫開播以來，便一路陪伴《航海王》走過 20 多年，其聲線早已成為魯夫不可分割的一部分。不過去年她曾主動提及「接班問題」，田中真弓認為自己年齡與健康狀況，難以再展現過去那種強烈的「爆發力」，希望能在重製版初期就做好世代交替準備，避免未來在長期播出過程中臨時換角，對作品與觀眾造成衝擊。

在動畫組的熱情邀約下，田中真弓仍舊接下重製版「魯夫」的重任，她表示，「在這個年紀重新開始配音，我一開始有點忐忑不安，但真正啟程之後我發現自己有了新的感悟，能夠以全新的視角來詮釋魯夫這個角色。」重製版《THE ONE PIECE》由 WIT Studio 操刀預計於 2027 年 2 月開播，首季共規劃 7 集每集約 42 分鐘，將改編原作漫畫前 50 話內容。