《英雄聯盟》MSI將開打！官方宣布決賽「台北車站」辦觀賽派對

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽即將要在 6 月 28 日點燃戰火，本次賽事 MSI 於韓國大田舉辦，一共 11 支隊伍要來爭取最高榮耀。稍早官方也宣布今年 MSI 總決賽，將於「台北車站大廳」舉辦觀賽派對，一同見證 2026 MSI 冠軍誕生。

本次入圍賽採取 BO5 雙敗淘汰制，僅一支隊伍可以晉級到分組賽，由各賽區二號種子：LCK T1、LCS TL、LEC KC、LCP DCG 出戰，LPL 由於年初獲得 First Stand 冠軍，因次二號種子 TES 會直接晉級到正賽。入圍賽首日於 6 月 28 日早上 11 點開打，開幕戰由 T1 與 TL 展開廝殺，下半場則是我們賽區 DCG 與歐洲 KC 的對決。

緊接著分組賽預計 7 月 3 日登場，各賽區第一種子輪番上陣： LPL BLG / TES ( 二號種子 )、LCK HLE、LEC G2、LCP TSW、LCS LYON、CBLOL FUR，大部分都是觀眾們熟悉的面孔。這次究竟哪支隊伍能捧起榮耀的獎盃，讓我們拭目以待。

官方也宣布 7 月 12 日總決賽會在「台北車站大廳」舉辦觀賽派對，現場可透過大螢幕同步感受賽事震撼，更將邀請實況主到場參與慶典，與玩家近距離互動同樂。總決賽觀賽派對座位區採「預約報名抽籤制」，中選者方可入座，詳細報名方式將於後續公告說明，未中選的玩家則可透過現場設有自由應援區域一同參與，為喜愛的隊伍應援。