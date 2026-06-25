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《航海王》動畫重製版首預告公開！WIT Studio重啟草帽海賊團傳奇

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 於近日正式公開由 WIT Studio 製作的《航海王》動畫重製版《THE ONE PIECE》首支預告影片，讓全球粉絲首度一窺這部經典作品全新樣貌，長約 1 分鐘的預告中，重現了故事開端的重要場景，包括「海賊王」哥爾羅傑在行刑前發表的傳奇演說，象徵魯夫與大航海時代冒險正式展開。

▼《航海王》動畫重製版首預告公開。（圖／翻攝自網飛） ▲▼航海王。（圖／翻攝自網飛）

根據官方資訊《THE ONE PIECE》預計於 2027 年 2 月開播，首季共規劃 7 集每集約 42 分鐘，將改編原作漫畫前 50 話內容，劇情推進至芭拉蒂海上餐廳篇，也就是草帽海賊團遇見香吉士的重要篇章，相較於東映動畫自 1999 年播出至今累積超過 1,100 集的長壽版本，本次重製版將以全新的製作規格重新詮釋故事開端。

許多粉絲之所以期待《THE ONE PIECE》，主要原因在於原版動畫長年採取周播形式，為了避免追上漫畫進度，不得不加入大量原創橋段與拖慢節奏的演出方式。此外，在高強度製作時程下，也難以呈現近年熱門少年動畫常見的大規模高品質作畫，如今改由 WIT Studio 操刀，外界普遍看好作品能帶來更流暢的敘事節奏與更具衝擊力的動畫表現。

關鍵字：航海王

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