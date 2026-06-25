記者楊智仁／綜合報導

由獨立遊戲開發者 Sebastian Seidel 打造的手機遊戲《CatchCat》，自 2026 年 6 月推出後迅速在社群平台爆紅。令人驚訝的是，這款作品在完全沒有投入任何行銷預算的情況下，上線首日便吸引大量下載成為近期討論度最高的手機 APP 之一。

▼《CatchCat》在社群平台爆紅。（圖／翻攝自官網）

《CatchCat》玩法極為簡單，玩家只需要打開手機相機，在現實世界中尋找真正的貓咪並拍照，系統便會利用 AI 技術將牠轉換成一張可收藏的遊戲卡牌。每張卡片都擁有專屬名稱、稀有度、個性設定以及戰鬥能力數值，而部分數據還會根據貓咪實際外觀產生變化，因此即使拍攝的是同樣的橘貓，不同玩家獲得的卡牌內容也可能完全不同。

為了避免玩家利用網路圖片作弊，遊戲內建裝置端 AI 驗證功能，可判斷玩家拍攝的是否為真實活體貓咪，而非截圖或網路照片，成功認證後才能獲得卡牌。開發者希望透過這項設計，讓每一張收藏卡都代表玩家親自遇見過的貓咪，增加蒐集過程的真實感與紀念價值。

除了收集系統外，《CatchCat》還提供社群共享地圖功能，玩家可查看其他人曾發現貓咪的大致區域，並透過升級系統培養自己喜愛的貓咪卡牌。此外，遊戲也加入名為「Alley Clash」的對戰模式，讓玩家能夠使用收藏的貓咪與朋友進行簡單對戰，雖然整體玩法深度不算複雜，但結合現實探索與收集機制後，成功吸引大量玩家投入其中。