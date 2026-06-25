為收購eBay展現決心？GameStop CEO放棄350億美元獎勵方案

記者楊智仁／綜合報導

美國遊戲零售商 GameStop 執行長 Ryan Cohen 近日宣布放棄一項潛在價值最高達 350 億美元的績效獎勵計畫，表示希望管理層能將全部精力投入公司對 eBay 的收購提案。外界認為，此舉也是為了向市場與 eBay 證明 GameStop 並非只是提出一項不切實際的天價併購案，而是認真看待這筆交易。

▼GameStop執行長為買下eBay放棄天價薪酬。（圖／路透）

GameStop 早在 2026 年 5 月便向 eBay 提出總價約 555 億美元的收購報價，每股出價 125 美元，較當時 eBay 約 104 美元的股價高出約 20%，交易將以現金與股票各半的方式進行。然而 eBay 隨後拒絕提案，認為收購案「既不具可信度，也缺乏吸引力」。儘管如此 GameStop 並未放棄，Ryan Cohen 甚至暗示，若無法透過協商達成交易，未來不排除發動敵意併購。

根據 GameStop 6 月 23 日向投資人公布的文件，董事會已同意撤回先前核准的 CEO 績效獎勵方案，該方案原本於今年 1 月公布，內容是讓 Cohen 以每股 20.66 美元價格認購超過 1.71 億股 GameStop 股票選擇權。不過這些選擇權必須在公司市值突破 1,000 億美元，且達成特定獲利目標後才會生效，若全部條件達成，獎勵價值可能高達數百億美元。

分析指出，收購 eBay 被視為 GameStop 快速擴大規模的重要手段之一，以雙方規模來看，eBay 在提出收購時的市值約為 GameStop 的 4 至 5 倍，因此若成功完成交易將有助於推動公司朝更高市值邁進，Ryan Cohen 主動放棄獎勵計畫，也被解讀為希望向外界傳達，收購案是基於長期企業發展策略而非個人薪酬利益考量。