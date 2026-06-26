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GAME FREAK轉型作《轉世之獸》搶先試玩！一人一獸的末日冒險

記者蘇晟彥／台北報導

由 Game Freak 開發、Fictions發行的全新動作角色扮演遊戲《轉世之獸》（Beast of Reincarnation）23日在台灣舉辦搶先試玩會，提供約1.5小時左右的搶先試玩時間，將可以實際操作艾瑪、庫烏探索地圖、Boss戰以及自由探索環節，本次《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請搶先體驗，就一起來看看試玩的心得吧！

※遊戲畫面為開發階段版本，正確譯名、翻譯已正式上線版本為主，試玩心得牽扯到極輕微劇透，介意者請勿下滑

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

被譽為GAME FREAK轉型之作的《轉世之獸》在預告曝光後就吸引不少玩家目光，遊戲與以往GAME FREAK的風格大不同，遊戲敘述「穢染者」艾瑪，與搭檔「腐蝕體」庫烏的腳步，使用逐漸嫻熟的劍技與綻放技，與夥伴相遇、分別，克服阻攔在前的強敵，並最終挑戰「轉世之獸」的故事，背景設定在4026年、末日災難後的日本，人類僅存的希望寄託在艾瑪和庫烏身上，兩人將展開一人一犬並肩作戰的動作角色扮演遊戲。

在戰鬥方式上，遊戲巧妙地採用「類魂+類回合制」的戰鬥特色，實際說起來有點難體會，可以參考下方遊戲片段一起服用。簡單來說，操控艾瑪時，就是以類似魂類遊戲的方式，可以透過格檔、閃避敵人的所有攻擊，這點相信熟悉的玩家就不會太陌生，但在這之外，又加入了庫烏的「回合制」，當艾瑪進行完美格檔敵方攻擊時，就會累積能量點數，這些點數可以讓庫烏使出特殊攻擊來輔助戰鬥，像是燃燒敵人、束縛敵人等，同時也可以恢復艾瑪生命，當庫烏要進行攻擊時，就會進入類似回合制的選單，戰鬥會暫時的暫停讓玩家進行選擇要使用的招式，第一次體驗的感覺，像是官方想要「平衡遊戲難度」，你可以完全操控艾瑪，以魂類的精神戰勝每一個敵人，但相信有很多對於魂類比較陌生的玩家，透過庫烏的回合制攻擊，可以非常大幅地降低遊戲難度，實際參考上方影片，在最後打完Boss時幾乎沒有掉血，就是靠著庫烏的技能恢復生命。

除了魂類的戰鬥方式外，艾瑪在每擊敗一個大型Boss後，也會從牠身上習得各種不同的連招，這部分設定就滿有趣，在試玩階段一開始僅有一招可以創造跳躍平台的「飛升彼岸花」，但後續會有越來越多不同類型的技能，像是擊敗第一個森之主後的「連櫻」就是屬於進攻性比較強的招式。但在戰鬥手感上，進攻時的手把反饋比較薄弱，反而是格檔時會有比較強烈的震動感，真的會有像是自己在拿著刀實際戰鬥的手部反饋。

▼使用庫烏的技能時會進入短暫子彈時間，畫面會暫停讓玩家選擇要使用的技能，創造出類似半魂、半回合制的戰鬥方式。

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

▼遊戲主題是圍繞在艾瑪以魂類方式進行戰鬥，可以透過格檔、閃避與敵人交戰。

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

而在美術風格上，《轉世之獸》採用虛幻 5 引擎進行開發，也因應故事背景設定在末日後的日本，因此一些鐵鏽、森林、腐蝕的風格造就遊戲世界非常淒美的末日生存感，而艾瑪、庫烏本身的美術設定就跟植物有很大關聯（例如頭髮是藤蔓，庫烏的尾巴也是類似感染後的藤蔓），搭配招式也都與植物有關聯，打出來會有各種櫻花飛舞、血藤蔓佈的感覺，在戰鬥時會有一種在欣賞畫作的感覺。

雖然在試玩階段時間不長，但也能看出團隊想要開發出一個生意盎然但希望不滅的殘酷感，搭配進場開頭就響起的各種人聲吟唱音樂，氛圍感真的拉的很滿。

此外，遊戲採用箱庭式的探索方式，艾瑪可以透過自己操控植物能力進行各種高速移動、往上抬升、搭建空橋等等，讓地圖的探索變得更加簡單，玩家可以用各種「不同角度」抵達目的地或是擊殺敵人，這部分確實玩起來十分有趣。

▼艾瑪的藤蔓可以自由延伸，搭建出通往各處的空橋。

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

▼遊戲場景充滿孤獨的末日感。

▲▼

剩下一些遊戲常見的裝備升級、技能升級，由於試玩會體驗時間並不多，沒有辦法好好鑽研，就簡單附上圖片讓大家參考，這部分就等玩家自行到遊戲中探索。簡單總結一下這次試玩會心得，在開始遊戲後會被畫面、音樂驚艷到，確實有一秒把大家拉近末日的感覺，戰鬥部分看得出來官方也想努力「讓入門門檻不要太高」，手殘黨只要稍微學習格檔的戰鬥方式，就可以靠著累積能量不斷發射庫烏的技能，達到回血、攻擊的效果。

但要說缺點，可能就是遊戲節奏有點「偏快」，例如艾瑪的高速移動可以很快速地到達各種任務地點，就會忽略去欣賞團隊打造的美術場景，但這部分也無傷大雅，完全取決於每個玩家遊玩遊戲的方式，但最後，Steam 一般版只要1,299 元、PS5 實體版1,690 元，覺得在Steam的價格上，確實滿吸引人的，想要體驗這款已經製作習慣低年齡取向寶可夢遊戲的GAME FREAK會端出怎樣的「大人遊戲」。

《轉世之獸》將於 8 月 4日正式推出，現已開放預購。

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

▲▼ 轉世之獸 。（圖／GAME FREAK提供）

關鍵字：轉世之獸

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