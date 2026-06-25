Sony親強調《GTA 6》PS5 體驗最佳！PS5 Pro強化版標誌曝光

記者楊智仁／綜合報導

萬眾矚目的《俠盜獵車手6》（GTA 6）開放預購之際 Sony 也開始加大宣傳力道，強調這款開放世界鉅作將在 PlayStation 5 平台上帶來「最佳遊玩體驗」。除了充分運用 DualSense 控制器與高速 SSD 外，官方資訊也暗示遊戲將支援 PS5 Pro 強化功能。

▼Sony親強調《GTA 6》PS5 體驗最佳。（圖／翻攝自官網）

根據 Sony Interactive Entertainment 行銷資深副總裁 Mary Yee 說法，《GTA 6》將透過 PS5 的沉浸式功能帶來最佳體驗。她指出，DualSense 控制器的觸覺回饋、自適應扳機與內建揚聲器，都將隨著主角 Jason、Lucia 的冒險歷程即時回應玩家操作，讓玩家能更深入感受遊戲中的聲音、震動與臨場感。

此外，Sony 也特別強調 PS5 的 Tempest 3D AudioTech 音效技術，認為更精準的聲音定位能進一步提升玩家對遊戲世界的感知能力。同時，高速 SSD 也將帶來近乎瞬間的讀取速度，讓玩家能更流暢地探索《GTA 6》龐大的開放世界。

另一方面，PlayStation Store 的《GTA 6》商品頁面也被玩家發現出現「PS5 Pro Enhanced」標籤，證實本作將支援 PS5 Pro 強化功能。雖然 Rockstar 與 Sony 尚未公布具體細節，但外界推測有機會利用 PS5 Pro 的 PSSR（PlayStation Spectral Super Resolution）技術，提供更高解析度與更穩定的畫面表現。

《GTA 6》於 6 月 25 日開放預購，並預計於 11 月 19 日在 PlayStation 5 與 Xbox Series X／S 平台推出，遊戲將推出 80 美元的標準版與 100 美元的終極版，預購玩家可獲得主角專屬服裝、武器與載具等獎勵內容。不過 80 美元的售價已引發玩家熱議，此外實體版僅提供下載序號、不附光碟的消息，也成為社群討論焦點。