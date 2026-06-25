西部復古未來風 FPS《ExeKiller》「所有決定都將成就結局」

記者蘇晟彥／綜合報導

全球遊戲發行商 505 Games 與波蘭獨立開發團隊 Paradark Studio 宣布將攜手合作發行《ExeKiller》。這款即將推出的單人動作冒險遊戲，結合復古及未來風格賽博龐克美學與荒野西部的無法無天精神，打造每個選擇都至關重要的敘事動作冒險體驗。





《ExeKiller》是一款單人西部復古未來風的動作冒險遊戲，將敘事、玩家選擇與其後果置於遊戲體驗的核心。故事設定於後末日的美國，未來科技與陷入絕望的沙漠化世界相互碰撞；玩家將扮演賞金獵人 Denzel Fenix，也就是名為 ExeKiller 的主角，踏入一個由荒蕪、生存與艱難抉擇所塑造的世界。透過探索、戰鬥、調查與對話，玩家將在嚴酷且難以預測的邊境上開闢屬於自己的道路。

在《ExeKiller》中，每個選擇都具有影響。玩家將遇見一群令人印象深刻的角色，周旋於道德複雜的情境之中，並揭開隱藏在這個先進科技與邊境正義並存世界底下的謎團。旅途中做出的決定，將影響人際關係、事件結果，以及這片破碎土地上居民的命運。

遊戲特色：

會回應你的世界：《ExeKiller》的地圖會隨著故事推進而逐步開放，解鎖新區域、新武器與新的劇情選項。你的懸浮車 Appaloosa 是穿越荒野時不可或缺的夥伴，也是探索世界與作為賞金獵人在嚴酷世界中追捕目標的關鍵。

在 70 年代遇上末日世界：沉浸於暖橘與塵土棕色調的復古未來風世界，類比時代美學與後末日的衰敗景象在此交會。兩者融入遊戲世界的沉浸式 HUD，讓你始終置身其中——沒有多餘介面干擾，只有完整氛圍。

每份合約都是一段故事：身為持照的賞金獵人，每項任務都從一份合約開始：一個名字、一筆賞金，以及一名需要研究並追蹤的目標。你將在荒原中追查獵物、調查犯罪現場、蒐集線索，並利用 Cybervision ，在扣下扳機之前拼湊出事件真相。調查是《ExeKiller》的核心元素，讓每一次狩獵在演變成戰鬥之前，都先成為一樁等待解開的謎案。

你的選擇，你的後果：以自己的方式面對遭遇戰——結合戰鬥、潛行、駭入與說服，打造自己風格的玩法。你可以自由選擇玩法，決定如何處理目標與賞金。放過或擊殺、服從或背叛、收下賞金或轉身離開——每個決定都可能造成深遠影響。後果大多數不會立即出現，但最終將找上你，將你導向相對的道路與世界。

節奏從不停歇：開車時也能交談，開火時也能談判。《ExeKiller》的即時對話系統不會干擾你的任何動作——而正確的言語，能解鎖再強火力也無法達成的解法。

不需農等的成長系統：沒有經驗值，也沒有等級上限。力量來自你選擇裝備的模組、強化與科技。任務獎勵將擴充你的武器庫，開發出新的戰術——成長來自實際獲得，而不是數字累積。