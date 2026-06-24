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《GTA 6》正式定價公開！標準版80美元...預購即將開啟

記者楊智仁／綜合報導

全球矚目的《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於正式公布售價，歷經多年傳聞與猜測後，開發商 Rockstar Games 確認，《GTA 6》標準版售價將為 80 美元，另外還推出售價 100 美元 的終極版，其中包含多項獨家內容與額外獎勵。

▲▼GTA 6 。（圖／翻攝自官網）

根據官方說明《GTA 6》將帶來「系列史上規模最大、沉浸感最強的單人遊戲體驗」，Rockstar 同時宣布，《GTA 6》預購將於各地時間 6 月 25 日凌晨正式開放，完成預購的玩家可於 11 月 12 日提前預載遊戲，比正式上市日早一周下載。不過官方確認不會提供搶先遊玩資格，所有玩家仍需等到 11 月 19 日 才能正式進入遊戲。此外，凡是在 11 月 20 日前完成購買的玩家，皆可獲得「Vintage Vice City Pack」預購特典，內容將致敬系列經典《俠盜獵車手：罪惡城市》（Vice City）時代，收錄多項 1980 年代風格道具與獎勵內容。

至於終極版則成為玩家討論焦點，除了額外服裝、武器、載具與裝備外，還將開放部分專屬商店，例如汽車改裝店、刺青店、服飾店與美容沙龍等。雖然一般玩家仍可在遊戲中進行改裝、刺青與造型變更，但終極版專屬店家可能提供限定商品或特殊服務，目前 Rockstar 尚未進一步說明細節。

分析指出，《GTA 6》成為繼《瑪利歐賽車世界》之後，少數將標準版售價提升至 80 美元的大型作品，業界原本觀望是否有廠商會率先突破 70 美元門檻，如今隨著 Rockstar 開出第一槍，未來是否帶動更多 3A 遊戲跟進漲價，也成為市場關注焦點，畢竟對許多玩家而言，《GTA 6》或許是少數即使漲價仍難以阻擋購買意願的超級大作。

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