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《動森》首度攜手Xpark辦展！重現經典場景「呂遊倒地」萌翻

記者蘇晟彥／桃園報導

任天堂旗下經典IP 《集合啦！動物森友會》 24日舉辦記者會，宣布與Xpark合作推出在台灣首個《集合啦！動物森友會》海洋生物互動體驗展，同時開放媒體搶先預覽，除了經典角色將在Xpark館內出現提供粉絲拍照互動外，場內還有重現「呂遊倒地」經典畫面，合作企劃將從7月1日（三）至9月30日（三）期間舉辦。

▼台灣首個《集合啦！動物森友會》海洋生物互動體驗展將在Xpark展開。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Xpark 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Xpark 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次活動精選40種曾於《集合啦！動物森友會》中登場的海洋生物走進館內，各展示水槽旁除了設置活動專屬解說看板外， 在水槽上，還可以看到有遊戲中的傅達的解說，更準備了由水族館工作人員撰寫、讓人能學習到生物小知識的解說看板。歡迎您來細細觀察並認識《集合啦！動物森友會》中登場的各種生物。

除此之外，西施惠、狸克、呂遊等人氣角色也將現身館內各處，陪伴大家展開探索旅程，從入口到展區，許多角落都藏有《集合啦！動物森友會 》的相關布置，每個轉角都可能與喜愛的角色不期而遇喔。最特別就是在場內將會重現遊戲中經場景「呂遊倒地」，玩家將可以近距離看到實體版的呂遊出現畫面，現場看到真的是可愛爆擊。

活動期間特別推出「Xpark尋找生物卡」，遊客可依照尋找生物卡指引，在館內尋找Xpark館內沒有展出的生物；成功完成任務後，即可獲得活動限定原創貼紙，讓大小朋友在尋找與發現的過程中，更深入認識海洋生態與生物多樣性。

▼在館內可以看到呂遊倒地畫面。

▲▼ 任天堂,Xpark 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼完成指定任務將可以獲得貼紙獎勵。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）
 

一起找找扇貝吧！潮間戲灘正舉辦「阿獺的扇貝尋寶」活動
 還記得總是對扇貝愛不釋手的阿獺嗎？館內加購體驗「潮間戲灘」於展覽期間推出限定版「阿獺的扇貝尋寶」活動。遊客將可在潮間戲灘展開一場有趣的扇貝尋寶任務，完成挑戰後即可獲得印有阿獺經典名言的限定紀念貼紙。

報名費用每位$150元
※報名地點為1F加價購櫃台。每日場次跟參加人數皆有定額，歡迎來參加喔！因安全考量，加購活動年齡限制須4歲以上方可報名參加（4-8歲孩童須有家長陪同），孕婦也不建議參加，不便之處敬請見諒。

聯名好物同步推出！Xcafe限定餐飲與Xfun原創商品一次收藏
除了展覽外，1F的 Xcafe也同步推出聯名限定體驗，凡購買指定飲品，即可獲得以遊戲中人氣咖啡廳「咖啡『鴿巢』」為靈感設計的限定杯套，在Xfun還有販賣限定原創商品。

《集合啦！動物森友會》海洋生物互動體驗展套票
販售時間：即日起~2026年9月30日(三)
販售通路：官網，Klook，KKday，Trip.com
套票售價：成人$659元，學生$489元，孩童及博愛$329元
內容包含：
・ Xpark門票乙張
・ Xpark尋找生物卡乙份
・原創的生物貼紙乙張（完成任務即可獲得）
・ 套票限定獨家特典「遮陽紙帽」乙只（共有西施惠/貍克/傅達三款，數量有限，贈完為止）
※此套票僅限網路販售；「Xpark尋找生物卡」單品也將從 27日起自現場「自動售票機」及官網同步販售，價格 59元。

▲▼ 任天堂,Xpark 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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