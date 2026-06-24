《新楓之谷》CROWN改版！人氣職業凱內西斯、狂豹獵人remaster

記者蘇晟彥／綜合報導

《新楓之谷》 24日推出「CROWN」改版，經典人氣職業「凱內西斯」與「狂豹獵人」迎來全方位的Remaster，技能與視覺華麗蛻變。官方同步祭出「究極燃燒BEYOND」神級成長活動助力飆升；此外，「挑戰者伺服器S3」與全新賽季BOSS「時間的流浪者——凱伊」也同步降臨，引爆高難度挑戰。除了豐富遊戲內容，官方更準備實體驚喜，將推出加碼收錄14款海外獨家卡牌的限定「楓之谷收藏卡」，邀請玩家重聚戰場、加冕為王。

「凱內西斯」、「狂豹獵人」華麗重製 流暢征戰BOSS

最受矚目的「凱內西斯」Remaster，直接解放過去繁瑣的PP消耗機制，大幅優化操作流暢度。輸出以心靈技能「猛烈心靈」搭配多種「終結技」進行爆發攻擊；更強大的是，新增了可使用3次的充能型瞬移技能，並將超技能「永恆壞滅」改為10秒無敵效果，讓凱內西斯在高難度BOSS戰中兼具靈活度與頂級生存力。

「狂豹獵人」Remaster則深化「人豹協同」的核心戰術！玩家不僅能全程騎乘美洲豹「阿希莉」享受高速作戰，更迎來突破性的「咬擊」疊層機制，可藉由累積美洲豹「咬擊」的層數追加傷害。而五轉技能「狂暴咬擊」在滿層消耗後，還能自動觸發毀滅性的高爆發與無敵效果，極致Combo快感，將狂豹獵人的機動性與瞬間輸出推向新巔峰。

「挑戰者伺服器S3」+全新「師徒暴風修練」 狂飆等決戰「凱伊」

期間限定的「挑戰者伺服器S3」也於本次改版同步回歸！除了享有經驗值與傷害加成，更引進海外獨家「師徒暴風修練」機制，讓冒險者結伴遊玩、共享經驗值加成。最令人期待的是，本季賽制中，玩家將有機會獲得「永恆20星漆黑的Boss飾品箱」、「永恆星力20星強化券（200級）」、「永恆的黃金發條」等強力道具，以及限定時裝「秋日森林的魔法套裝」，讓冒險者做好萬全準備，迎戰全新賽季BOSS「時間的流浪者——凱伊」！

「凱伊」是從遙遠維度召喚而來的強者，能施展出毀滅性的破壞劍術，今夏化身為玩家的極限試煉。凡單人挑戰成功，即可根據擊敗次數與難度獲得相對應獎勵，包括「時間的流浪者臉型／髮型」、「時間流浪者服裝套組」以及「核心塔我的小屋主題」等豐富好禮。

首推跨服培育多角系統、AI專屬立繪

「究極燃燒BEYOND」強勢開跑，除了讓單一角色急速衝至Lv.270，本次更震撼推出「EXPlode：TRIO」跨服多角色培育系統，透過主、副角色的經驗值共享，能一口氣將三名跨服角色光速拔高至Lv.260！而同步上線的「究極菇菇通行證」不僅全新引進AI繪圖技術、量身打造專屬玩家的精美立繪。「幻影降臨之夜」活動中，官方更首度加碼送出「永恆菇菇P寵」，多重新鮮玩法與豪華福利就是要讓冒險者滿載而歸！

BOSS 挑戰派對7月登場 「羅傑」、「Bebe」等八大實況主集結迎戰

迎接「CROWN」大型改版，《新楓之谷》將於7月18日盛大舉行「BOSS！我要打敗你了」線上挑戰派對！官方將集結「羅傑」、「咪咪蛋」與「Bebe」等明星實況主，展開為期三週的魔鬼特訓企劃，並由專業楓樹種子領軍，打造今夏最具話題性的BOSS挑戰派對。玩家除了能見證這場最熱血的頂尖對決，凡參與線上預測投票，還有機會抽中限定收藏周邊。