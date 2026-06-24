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角川漫博首賣書單全公開！「轉生史萊姆」完結、49部重量新刊亮相

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川今日公開「2026台北漫畫博覽會」首賣新書陣容，輕小說首選推薦──超人氣魔物轉生幻想曲最後一集，本篇終於迎來大結局的《關於我轉生變成史萊姆這檔事 (23)（完）》，首刷更特別附贈特典明信片；系列銷量突破 1,110 萬冊、由衣笠彰梧×トモセシュンサク雙人組聯手帶來的校園高潮續作《歡迎來到實力至上主義的教室 3年級篇 (2)》。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

日本動畫第二季預定於 2027 年播放，在台日皆具超高人氣的青春戀愛喜劇《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (11)》；系列累積突破 300 萬冊、迎來最終章開幕的話題大作續集《86─不存在的戰區─(Ep.14) ─Paint it black─》；曾榮獲「這本輕小說真厲害！2024」新作部門第一名、TV 動畫引爆社群話題的《靠死亡遊戲混飯吃。 (9)》；以及剛上市即再版、榮獲網路小說大賽特別賞的危險系百合話題作《我買下了與她的每週密會 (8) ～在一個屋簷下，屬於兩人的祕密～》 都將於台灣角川漫博會場首賣。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

漫畫部門好評推薦──人類史上第一個α和Ω的Omegaverse 創世記續篇《我們的伊甸園從不信神 (3)》；在 SNS 上引爆極高話題的全彩百合情侶故事《志乃與戀 (4) 》；由漫畫大師大暮維人傾力打造的全新奇幻大作續篇《灰仭巫覡 (5)》；全球熱門動作 RPG 官方衍生「 if 」故事的《ELDEN RING 遙遠交界地的故事 (2)》；官方已正式宣布電視動畫化，令人心驚膽跳的投資理財心理恐怖漫畫《FX戰士久留美 (8)》。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

《發生在近畿某處的那些事》作者背筋又一驚悚力作漫畫化、電影化企劃火熱進行中的《汙穢的聖地巡禮 (1)》；熱門改編動畫的極限廝殺劇漫畫《靠死亡遊戲混飯吃。 (5)》；あべ美幸重現命運浪漫譚的巨獻經典續作《八犬傳 ‐東方八犬異聞‐ (1)》；描繪天賦與挫折的王道圍棋競技漫畫《伍與棋 (3)》；原作小說榮獲 RIDI 大獎的浪漫奇幻作《橡樹之下 (3)》；前頂尖諜報員展開人生修復物語的《奇招百出的維多利亞 (2)》；日本大獲好評的另類恐怖喜劇《令和妖神斑小姐 (5)》；以及超受歡迎的黑髮特級帥哥×少根筋的金髮小混混、迎來小鹿亂撞最高潮的戀愛戰鬥完結篇《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟 (3) （完）》。

本屆推出包含限定週邊的2款【限定版】、13款【特裝版】、3款【首刷特裝版】，總計49部重量級話題新刊，都將於台灣角川2026漫畫博覽會登場。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

關鍵字：角川

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