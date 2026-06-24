《GTA 6》還沒預購就出現詐騙！資安公司警告：搶先體驗是騙局

記者楊智仁／綜合報導

距離 Rockstar Games 旗下年度大作《GTA 6》正式上市還有約五個月時間，官方預購也尚未開始，但已有不少詐騙網站打著「搶先體驗」、「VIP 提前遊玩資格」等名義向玩家收取高額費用。對此，資安公司 Malwarebytes 發出警告，強調這些網站全都是騙局，玩家千萬不要上當。

根據 Malwarebytes 發布的最新報告指出，近期出現一波專門鎖定《GTA 6》玩家的新型詐騙網站，這些網站聲稱只要支付數百美元，便能獲得《GTA 6》的 VIP 搶先遊玩資格，但付款方式幾乎都限定使用加密貨幣，由於加密貨幣交易無法像信用卡一樣申請退款或提出爭議，一旦付款完成損失的資金幾乎無法追回。

Malwarebytes 研究員 Stefan Dasic 表示，《GTA 6》可說是最理想的詐騙誘餌之一，作為全球最具影響力的遊戲系列之一，《俠盜獵車手》累積銷量早已突破數億套，而距離前作《GTA 5》推出也已過去 13 年，因此玩家對新作的期待值達到前所未見的高度，詐騙集團正是利用這股熱潮進行行騙。

報告指出，雖然許多人認為這類詐騙手法相當明顯，但實際上仍有不少玩家可能受騙，尤其近年來許多遊戲確實會推出豪華版或高級版，提供提前數天遊玩的權益，因此部分玩家看到「提前體驗資格」時不一定會立刻起疑。此外，這些網站通常設計得相當專業，看起來與官方頁面十分相似，也進一步增加辨識難度。

目前 Rockstar 已確認《GTA 6》將於 11 月 19 日登陸 PlayStation 5 與 Xbox Series X/S，官方預購則預計於 6 月 25 日正式開放，至於 PC 版本仍未公布上市時程。資安專家提醒玩家在 Rockstar 官方公告之前，市面上不存在任何合法的《GTA 6》搶先體驗資格，若未來官方推出提前遊玩方案，也應僅透過官方授權平台購買。