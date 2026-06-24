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玩家扛桌機進超市玩《鬥陣特攻》　桌下還有淡定狗狗畫面瘋傳

記者楊智仁／綜合報導

一段《鬥陣特攻（Overwatch）》玩家在超市內打遊戲的影片近日在網路上瘋傳，引發玩家熱烈討論，不同於一般人帶著筆電到咖啡廳或賣場辦公，這名玩家竟直接將整套桌上型電腦設備搬進超市，不僅現場開啟《鬥陣特攻》排位賽，身旁還帶著愛犬陪伴，畫面讓不少網友直呼不可思議。

▼玩家扛桌機進超市玩《鬥陣特攻》。（圖／翻攝自Reddit）▲▼玩家。（圖／翻攝自Reddit）

影片最初於周末被分享到《鬥陣特攻》Reddit 社群，畫面中可以看到一台發光的 RGB 電腦主機靠牆擺放，螢幕上正在運行《鬥陣特攻》，玩家戴著有線耳機專心遊玩，桌上則放著手機與一大罐甜茶飲料，更吸睛的是，一隻穿著背心的狗狗安靜地躺在桌下墊子上休息，似乎早已習慣主人這種特殊的遊戲方式。

根據網友推測，拍攝地點疑似位於美國德州的一間 Whole Foods 超市，不過影片本身並未直接證實地點資訊。不少人笑稱，整套設備能夠順利運作，最大的功臣恐怕就是店內免費 Wi-Fi。有趣的是，玩家從畫面判斷他選用的角色似乎是織命（Lifeweaver），這也讓網友笑喊其實他應該是在玩「Wifeleaver」，模樣看起來像極了妻子去購物，在旁邊打發時間的丈夫。

關鍵字：鬥陣特攻

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