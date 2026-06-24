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Steam Machine售價嚇壞玩家　Valve親解釋「高價原因」

記者楊智仁／綜合報導

Valve 近日正式公布旗下新硬體 Steam Machine 的售價，入門版本定價高達 1049 美元，台灣最低售價 36,888 元，遠高於目前市面主流遊戲主機，許多玩家紛紛認為價格太高不划算。對此 Valve 也出面說明，表示高昂售價主要來自硬體成本上升，以及公司不願採取傳統主機廠商的補貼策略。

▼Valve解釋為甚麼Steam Machine貴。（圖／翻攝 Valve官網）▲▼▲Steam Machine即日起開賣，但台灣上市資訊仍待公開。（圖／翻攝 Valve官網）

Valve 在接受外媒訪問時表示，當初規劃 Steam Machine 時，原本預期零組件價格會像過去一樣隨時間逐漸下降，但實際情況卻完全相反，近年來硬體成本持續攀升，因此公司只能以接近零件與生產成本的價格銷售產品，甚至利潤空間比 Steam Deck 更低。

Valve 也再次強調，公司不打算像傳統主機廠商一樣透過補貼硬體來降低售價，Valve 指出，多數遊戲主機通常會以低於成本的價格販售，再透過遊戲銷售、訂閱服務以及封閉生態系統回收利潤。然而 Steam Machine 採取的是開放平台模式，玩家並不會被限制只能透過 Steam 購買遊戲，因此無法透過後續服務收入來彌補硬體虧損。

Valve 表示，維持開放生態系統一直是公司的核心理念，過去共同創辦人 Gabe Newell 也曾多次強調，玩家應有權自由選擇購買遊戲的平台，而不是被綁定在單一商店，如果 Steam Machine 強制要求玩家只能使用 Steam，將失去它作為 PC 裝置的重要價值與彈性。

此外 Valve 透露，由於零組件需求過於龐大，公司最終僅能生產原定計畫約三分之二數量的 Steam Machine，Valve 認為，近年 AI 資料中心大量搶購高階晶片與零組件，再加上部分 PC 零件製造商逐漸退出消費級市場，短期內供應緊張與成本上漲的問題恐怕難以改善。

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