記者楊智仁／綜合報導

中國遊戲與科技巨頭 騰訊 傳出正考慮調整海外投資布局。根據外媒報導，騰訊近期正在評估旗下部分日本遊戲公司的少數股權投資，並與部分企業洽談出售持股事宜，甚至不排除以虧損價格將股份賣回原有經營團隊。

▼騰訊。（圖／官網）

騰訊目前是全球規模最大的遊戲公司之一，過去多年積極透過投資與併購擴張版圖，累計投資超過 800 家遊戲相關企業，包括 Epic Games、Larian Studios、Krafton 等知名公司，同時持有 Ubisoft 等多家企業股份，並全資擁有 Riot Games 與 Supercell。

報導指出，此次評估對象包含日本遊戲公司 Marvelous，該公司曾推出《魔物獵人物語》、《符文工廠》以及《牧場物語》等知名系列作品。據悉，騰訊目前正在檢視旗下多項少數股權投資的未來發展性，部分案例甚至考慮出售持股退出投資。

不過，這並不代表騰訊將全面撤出日本遊戲市場，報導強調，騰訊仍持續評估哪些投資案具有長期成長潛力，而部分重要投資則完全不受影響，包括 白金工作室，以及《艾爾登法環》開發商 FromSoftware 與其母公司 Kadokawa 等關鍵合作夥伴。

據了解，騰訊近年逐漸傾向改變過去「出資但不干涉經營」的投資模式，希望未來能更積極參與遊戲開發與製作過程，透過與海外工作室共同開發作品的方式提高投資效益，而非單純扮演財務投資者角色。對此，騰訊也向媒體表示，「電子遊戲仍是騰訊核心業務之一，我們將持續與被投資公司合作，並長期維持在日本遊戲市場的強大布局。」