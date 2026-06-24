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T1冠軍造型帥氣亮相！Faker六星加里歐、滿滿彩蛋連「石像」都有

記者楊智仁／綜合報導

還記得 2025《英雄聯盟》世界賽的傳奇旅程嗎，經過激烈大戰 T1 最終建立三連霸王朝，Faker 更是達成六冠里程碑。如今 T1 最新冠軍造型也正式公開，根據外媒報導，核心藝術概念是「飛昇戰士」，以絢麗色彩和精細細節，展現 T1 一路披荊斬棘、最終登頂巔峰的精采故事，開發人員構思出了一套長著翅膀的英雄昇華為神的形象。

▲▼T1。（圖／翻攝自lolesports）

首先是來看到獲得 FMVP 的 Gumayusi 好運姊，造型核心元素是三套槍枝組合來紀念 Guma 的三座冠軍，釋放大招時會輪換出現不同的武器特效，回城動畫則是帶來 Guma 世界賽名場面。Guma 第二個造型是尤娜拉，造型呈現出可愛活潑氛圍，值得一提的是，回城動畫從冥想、衝突、困惑、拼鬥，最終在蝴蝶光芒出現時找到平靜，這段充滿詩意的表現象徵著 Guma 跨過重重阻礙迎向完美結局。

▲▼T1。（圖／翻攝自lolesports）

緊接著是上路 Doran 安比薩，獅子鬃毛髮型、深色系服裝則突顯角色與生俱來的力量，回城動畫中，安比薩從獎盃中取出多蘭劍、盾、戒奔向戰場，一旁的石像則默默注視著他，玩起了 Doran 道具梗以及石像梗。打野趙信應 Oner 要求設計標誌性的披風外套、紅色武器元素，回城動畫則用李星踢、波比槌、潘森盾擊來象徵 Oner 招牌英雄。

中路 Faker 則是等待許久的加里歐，職業生涯中李哥用加里歐在世界賽貢獻出相當多名場面，造型上使用 T1 等級的金色材質，翅膀到尾巴各個細節上添加視覺元素和象徵意義，回城動畫中加里歐雙翼展開飛入宇宙，六顆星星環繞代表六冠王的加持，落地後大大的 T1 圖標傳奇依舊屹立不搖。

輔助瑟菈紛開發團隊指出，造型融入 Keria 喜愛的少女風格，蓬鬆髮型翅膀圖案都強化可愛的印象，回城動畫設計也基於 Keria 構想，，瑟菈紛在大型 LED 螢幕的舞台上表演，背景螢幕則致敬 T1 2025 年世界賽期間的真實反應，隨著瑟菈紛舞蹈進展，最終脫下外套抬手伸向天空象徵 Keria 的名場面，同時完成華麗的舞台演出。

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