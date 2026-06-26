《職棒野球魂2026》搶先試玩　首度繁中化誠意滿滿、WBC賽事全收錄

記者蘇晟彥／台北報導

KONAMI 旗下《職棒野球魂》系列新作《職棒野球魂 2026》將在 7月 16日正式發行，等待許久，今年將首次支持繁體中文版本，同時收錄由官方授權的WBC（World Baseball Classic）模式。本次《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請，搶先體驗完整《職棒野球魂2026》WBC模式內容以及簡單瀏覽其他模式，現在就來看看試玩會的心得分享吧！

▼職棒野球魂首次支援繁體中文介面，玩起來就是舒爽！



本次的體驗內容主要為「2026 WBC模式」，官方表示在本作中重現當時賽場上的所有球員名單，同時收錄了到決賽為止的47場比賽，玩家亦可自由調整陣容，選擇屬於自己的夢幻球隊上場；在能力值部分官方表示雖然不能具體透露評價標準，但是依據合作夥伴提供的球員成績等資料，再加上他們在各國聯盟、國際賽事中的成績，最後經過仔細評價，才設計出屬於每個球員的能力值。

在WBC模式中，將經典復刻每一場賽事，當然玩家可以率領自己心目中的球隊一路戰到冠軍賽，每個球場都會有不同屬性（天氣、草皮等等影響），玩家在進行比賽前也得把這些元素考量進去，在戰術上進行妥善的安排。

▼球員的能力、基礎數值都是經過各種資料評價而成。



由於記者比較少遊玩棒球系列遊戲，但在操作上並不會覺得特別難上手，在進入遊戲前可以先花大約15分鐘熟悉打擊、投球的內容，在打擊部分主要就是先選擇要使要怎樣的擊球手段，接著透過球棒中間的只是正確擊出球，會因為不同位置擊出不同角度的球，這部分大概花了一點時間熟悉，就大概抓到手感，相信如果平常有在遊玩的玩家，應該對這類型不會太陌生；而投球部分，則是要在投球前決定使用的種類，接著透過類似QTE的機制選擇快慢、投球的位置，但對於新手來說，每一個球實際會打出怎樣的軌跡需要一點時間熟悉，但相信玩久了之後就會知道每顆球的適合時機啦。

當然，如果是想要感受氣氛，或是趁著最近棒球熱加入到棒球行列的玩家，也建議可以將難度調到簡單開始熟悉，玩起來會比較有成就感，如果瞬間將難度調整到最高，會真的有在跟高手過招的感覺，要擊出怎樣的球、投出哪個角度的球，都要審慎思考。

如果喜歡更沉浸的玩家，建議遊玩時搭配耳機，服用主播語音播報的臨場感，沉浸感絕對再加分，而本次也搭載了職棒野球魂系列首次收錄的英語播報功能，玩家將可以選擇知名主播Josh Lewin的聲音，也可以切換成日本知名體育主播三橋泰介等。

但說起本作最大的特色，就是首度支援繁體中文版，同時中華台北在WBC的球員也以完整體的姿態加入，官方在會後受訪時指出，因為知道棒球在台灣市場極受歡迎，基於希望讓台灣玩家也能享受「野球魂」系列的想法，因此決定推動本作的在地化，透過推進在地化，期望能為台灣的「野球魂」粉絲帶來高度滿意的遊玩體驗同時，也藉此拓展新的「野球魂」粉絲族群。

但官方也指出， 基於授權等因素，目前仍有部分遊戲內內容無法以中文顯示，包含

・球員姓名

・球員資訊

・實況播報／主播語音

・球場名稱

・球隊名稱

・包含設計要素的部分表現

當相信已經有整個介面好上手的繁中版，對於這個小小的遺憾應該是在可以接受的範圍，而且看到熟悉的球員出現在遊戲中，絕對是感動滿滿。

《職棒野球魂 2026》將於 7 月 16 日在 PS5 與 Steam 平台推出，售價為1,390元。

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