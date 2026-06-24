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使用AI恐影響遊戲評價　研究揭評論數少50%...負面觀感成關鍵

記者楊智仁／綜合報導

隨著生成式 AI 與聊天機器人技術快速發展，遊戲產業近年持續圍繞其應用價值展開討論，若從市場表現角度來看，玩家對 AI 的觀感可能已經開始影響遊戲銷售與評價，市場數據分析師 Ross Burton 日前在 Game Oracle 發表研究報告指出，標示使用生成式 AI 的遊戲，往往較難獲得玩家青睞。

▼使用AI恐影響遊戲評價...評論數少50%。（示意圖／資料照）▲▼AI恐影響遊戲評價。（圖／資料照）

該研究分析了 2025 年 1 月至 10 月期間共 9,879 款遊戲，商業軟體及免費遊戲後發現，其中約 17.9% 的作品主動揭露使用 AI 技術，數據顯示，未使用 AI 或未標示 AI 的遊戲整體表現略佳，不僅獲得更多玩家評論，完全沒有評論的作品比例也較低，若只觀察評論數超過 100 則的遊戲，其玩家評分中位數平均高出約 4%。

研究團隊進一步排除發行商規模、開發團隊經驗及遊戲類型等變因後結果更加明顯，報告指出，使用 AI 的開發團隊，其作品獲得的評論數量平均比未使用 AI 的作品少約 53%。值得注意的是，這種現象在大型開發商與高潛力作品身上同樣顯現，報告指出，對於原本品質較低的作品而言，是否使用 AI 幾乎沒有差異；但對於原本有機會取得成功的遊戲來說「AI 汙名化」確實存在，甚至可能大幅削弱作品原本應有的市場表現，研究認為，玩家對 AI 的負面觀感已成為影響購買與討論意願的重要因素。

不過，報告也強調 AI 並非完全負面，部分使用 AI 技術的作品，例如《The Finals》依然取得亮眼成績，研究將 AI 比喻為一把工具槌，認為開發者不該完全排斥它，但也不應將所有問題都交給 AI 解決。

關鍵字：遊戲

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