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《戰慄時空3》敲碗被官方發現　Valve出招程式碼開臭：別找了

記者黃冠瑋／綜合報導

由Valve推出的經典射擊遊戲《戰慄時空》系列，究竟何時才能「數到三」推出正傳續作，長年以來堪稱是遊戲圈最大的未解之謎。面對這群為了尋找蛛絲馬跡、連夜翻遍更新檔的數據挖掘玩家，向來幽默的Valve乾脆在最新的《DOTA2》程式碼中加入惡作劇，直接點名調侃這群熱血玩家，怎麼再看這些變數名稱。

▼《戰慄時空3》何時問世是遊戲圈長年來的未解之謎。（圖／翻攝自《戰慄時空：艾莉克絲》Steam）

▲▼《戰慄時空3》何時問世是遊戲圈長年來的未解之謎。（圖／翻攝自《戰慄時空：艾莉克絲》Steam）

近年來，許多熱心的數據挖掘玩家持續從Valve旗下仍維持更新的同門作品，如《絕對武力2》（CS2）、《DOTA2》等遊戲的後台程式碼中，不斷挖出與神祕代號「HLX」相關的線索。這也讓大批社群粉絲深信，傳聞中的《戰慄時空3》其實一直都在官方的開發藍圖之中。

不過，這群玩家的「挖掘舉動」顯然早就被開發團隊看在眼裡。知名Valve消息爆料者 Gabe Follower日前就在社群平台 X（舊稱推特）上分享，他在《DOTA2》近期的更新檔中，發現了一個耐人尋味的變數名稱，上面竟然寫著「WhyAreYouGuysReadingOurVariableNames」，意思就是「你各位怎麼還在看我們的變數名稱」。

這項堪稱「官方吐槽」的發現曝光後，立刻逗笑大批網友。事實上，Valve過去確實有許多未公開的全新內容，都是先在旗下作品的程式碼中被玩家搶先識破。這次開發團隊刻意寫進程式碼的玩笑話，不僅證明了官方相當清楚玩家們長期以來的「監控」，也展現出研發團隊難得的調皮一面。外界普遍推測，頻繁出現在各作品後台的「HLX」，極有可能就是《戰慄時空3》的內部開發代號。

雖然 Valve 過去曾暗示《戰慄時空 2：第三章》開發計畫早已終止，導致正傳劇情一斷就是20年，但隨著當前3A級遊戲開發週期越拉越長，老玩家對「3代」的期盼似乎從未消退。目前外界也有傳言，若以最新作《戰慄時空：艾莉克絲》展示VR硬體實力的邏輯來看，這款神祕的「HLX」或許會作為Valve 新一代硬體裝置Steam Machine的首發護航大作。不過截至目前為止，Valve官方依舊維持一貫的神祕作風，仍沒有任何跡象顯示《戰慄時空3》已準備好正式亮相。

關鍵字：戰慄時空Valve

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