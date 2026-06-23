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自組電腦比 Steam Machine 更划算？實測 DIY 菜單比一比

▲▼ 台灣 DIY 組裝電腦的文化盛行。（圖／欣亞數位提供）

▲自組電腦性價比更高， 能以較低的價格獲得更優異的硬體規格。（圖／欣亞數位提供）

記者黃肇祥／綜合報導

Valve 全新遊戲主機 Steam Machine 於今日上市，僅兩小時就被玩家一掃而空，十分搶手。然而，Valve 原先推估僅 750 美元（約 23,727 元），沒想到最終售價漲到 36,888 元，打破許多玩家的期待，更有不少人認為自組 PC 更划算，真的是如此嗎？記者實際訪問電腦零組件通路欣亞數位，由專家親自列出 DIY 菜單來比一比。

→Steam Machine 開價破 3.6 萬元！玩家怨：自組 DIY 更划算

欣亞數位表示，Steam Machine 的價位已經進入主流遊戲 PC 的範疇，若以 512GB 型號售價 36,888 元為標準，同樣價格可以買到的菜單大致如下：

處理器：AMD Ryzen5 5500X3＋MONTECH NX400 ARGB
主機板：微星 B550M PRO-VDH WIFI
記憶體：創見 Transcend JetRam DDR4-3200 16GB
顯示卡：PNY RTX 5060 8G OC Dual Fan
硬碟：美光 Crucial E100 1TB
電源供應器：MONTECH BETA 2 650W 銅牌電源
電腦機殼：微星 PRO FORGE M051A 玻璃透側機殼
花費：29,090 元

至於 2TB 版本售價 47,888 元區間的套裝機，則可以買到最新一代的 RTX 5070 顯卡等級，具體菜單如下：

處理器：Intel Core Ultra 5 225
主機板：技嘉 B860M GAMING WIFI6
記憶體：美光 Crucial DDR5-5600 16G
顯示卡：技嘉 RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G
硬碟：美光 Crucial E100 1TB
電源供應器：MONTECH GAMMA 3 750W
電腦機殼：EPONTEC T300 玻璃透側機殼
花費：44,690 元

PK 結果：Steam Machine 規格沒優勢

實際比對，可以發現單純自組 DIY 電腦確實可獲得比 Steam Machine 更好的硬體規格，甚至還有剩餘預算可以升級記憶體、儲存空間或螢幕等周邊。欣亞數位直言「Steam Machine 在台灣市場的價格競爭力並不算特別突出，且採用的 CPU 與 GPU 架構雖然足以應付目前 Steam 遊戲，但並非最新世代的硬體平台，也是玩家需要考量、比較的地方」。欣亞數位認為，歐美市場的組裝電腦的人力成本較高、品牌套裝機價格也相對昂貴，Steam Machine 的價格競爭力會比台灣更有優勢。

▲▼Valve 將開放 SteamOS 3.8 於指定 PC 電腦下載安裝，讓玩家自組一台 Steam Machine。（圖／翻攝 Valve 官網）

▲Steam Machine 仍有體積小巧的優勢，適合直接放在客廳裡頭。（圖／翻攝 Valve 官網）

多工用戶適合自組電腦，要簡單玩遊戲買 Steam Machine

欣亞數位提醒，Steam Machine 採用的是 SteamOS 系統，概念邏輯較接近 PS5、Xbox 的使用體驗，而非傳統 Windows 電腦。如果確定都只玩 Steam 遊戲，且想要在客廳接上電視享受，不在意後續升級、不想研究 Windows，Steam Machine 就能帶來如遊戲主機一樣簡便的體驗。反之，若平常還會使用 Office 辦公、觀看串流平台、執行 AI 工具，雖然 Steam Machine 仍可以安裝 Windows 電腦，但整體的支援性、價格對於多數台灣消費者來說，就沒有 Windows 組裝機全面且有彈性。

→嫌 Steam Machine 太貴？Valve 證實：玩家可以自己組一台

業者觀察，Steam Machine 在歐美市場解決的是 PC 組裝太複雜、昂貴的問題，但在台灣 DIY 組裝文化盛行，所以多數玩家更在意效能、價格以及升級空間，使 Steam Machine 面臨的競爭對手不是遊戲主機，而是同價位的組裝電腦。

關鍵字：SteamMachinesteam主機valve遊戲主機

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