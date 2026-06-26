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小島秀夫企圖挑戰《OD》膽量極限　貼心親曝：會給膽小玩家退路

記者黃冠瑋／綜合報導

知名遊戲製作人小島秀夫近日接受外媒訪問時，再度釋出他與Xbox合作開發的神秘恐怖新作《OD》最新情報。其中就透露，本作將會採用一套過去從未見過的全新遊戲機制，雖說會將遊戲的「恐怖感」推向極致，但他也貼心地為那些容易被嚇到退坑玩家準備了一套特殊系統，同時確認演員實景拍攝已正式展開。

▼小島秀夫恐怖新作《OD》自發表以來便充滿神秘感。（圖／翻攝自X／@Kojima_Hideo）

▲▼小島秀夫恐怖新作《OD》自發表以來便充滿神秘感。（圖／翻攝自X／@Kojima_Hideo）

《OD》自最初在TGA2023頒獎典禮上驚喜公開以來，外界對其具體的遊戲玩法一直所知甚少。小島秀夫日前接受外媒專訪時就透露，他其實曾向好幾家公司提案過這套全新機制，但當時大多數公司都無法理解他的願景，接連遭到拒絕。直到小島秀夫遇見了當時的 Xbox負責人Phil Spencer，雙方才一拍即合。雖然Xbox高層近期已由Asha Sharma接任，但微軟官方依然全力支持小島秀夫對這款遊戲的整體創作構想。

在談到遊戲具體的玩法時，小島秀夫偷偷暗示，這套系統與遊戲內帶來的恐懼，以及玩家對其產生的「反應」息息相關。小島秀夫指出：「我想超越其他遊戲曾達到的恐怖極限。這是一部單人遊戲，我想把它做得越恐怖越好。但考慮到有些玩家可能會因為太害怕而不敢繼續玩，我特地構思了一套系統，好讓他們能夠堅持走下去。」，不過他也笑稱，目前還不能透露太多系統細節，否則就會因為透露太多而惹上麻煩。同時他也透露目前已有三位主演的實景拍攝正式展開。

事實上，小島秀夫在遊戲中加入打破常規機制的作法早有先例。像是初代《潛龍諜影》中經典的「Psycho Mantis」戰役，Boss會讀取玩家主機的記憶卡資料；或是早期的 GBA遊戲《我們的太陽》在外殼卡帶上內建太陽能感測器，迫使玩家必須真的去曬太陽才能打敗吸血鬼等。因此外界也十分期待，本次在《OD》中又會出現什麼樣驚天動地的設計。

關鍵字：小島秀夫OD恐怖遊戲

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