全球遊戲年收首破6.5兆大關　難救「28%開發失業」殘酷真相

記者黃冠瑋／綜合報導

近年遊戲界迎來寒冬，工作室接連倒閉、項目慘遭取消，甚至在過去兩年內有高達28%的開發者不幸失去工作。看到如此慘烈業界動盪，許多人或許會認為遊戲產業正逐漸走向衰退。然而，根據市場研究公司Newzoo報告指出，全球遊戲市場在2025年不僅沒有萎縮，反而首度打破歷史紀錄，驚人衝破6.5兆元的大關。

▼市場研究機構Newzoo揭2025年首次突破6.5兆元大關。（圖／翻攝自Newzoo）



根據外媒報導，報告資料顯示，在2025年全球遊戲市場年成長率達9.1%，遠超外界預期。雖然老牌大廠任天堂表現「低於預期」，加上主機市場整體步調較為溫和，一度威脅到成長勢頭，但所幸PC市場繳出極為強勁的成績單，年增長狂飆12%，達到驚人的436億美元，成功彌補了主機市場的缺口。若細分各平台表現，主機遊戲依舊靠著447億美元的收入微幅領先PC，但年增率已放緩至2.8%，兩者差距正迅速縮小。不過，這兩個傳統平台在行動遊戲面前依舊相形見絀，手遊在2025年以驚人的1,133億美元，繼續穩坐吸金霸主寶座。

然而，在這破紀錄的百億、千億技術數據背後，卻揭示了當今遊戲產業最諷刺的「繁榮悖論」。既然產業賺得比以往任何時候都多，為什麼玩家還是一直接收到開發者不斷被裁員消息。一切原因其實都之前決策有關，回顧新冠疫情封鎖期間，居家娛樂需求讓遊戲營收飆升至前所未有的高度。當時各大發行商誤以為這股強勁的「指數級成長」在疫情後仍會持續，因而展開了一場激進的收購狂潮，並盲目推動「服務型線上遊戲」。

結果玩家有目共睹。Sony當時雄心勃勃計畫推出十幾款線上服務型遊戲，最後卻僅有《絕地戰兵2》這款真正成功，背後卻留下一堆如《星鳴特攻》等備受矚目卻慘遭腰斬的項目與倒閉的工作室；至於Xbox則是狂熱的企業支出與收購風潮，最終也演變成「裁員與關閉工作室」的殘酷循環。

甚至連BioWare在開發《闇龍紀元：紗障守護者》時，都得在中途緊急踩煞車，將原本強推的線上服務模式改回單人 RPG 來拯救遊戲。如今開發者不僅要面對遊戲失利的風險，更要面對上層對於AI崛起，所採取的人員縮減變革，而如何去面對這些考驗，顯然已成目前許多開發者心中的難題。