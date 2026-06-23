ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

全球遊戲年收首破6.5兆大關　難救「28%開發失業」殘酷真相

記者黃冠瑋／綜合報導

近年遊戲界迎來寒冬，工作室接連倒閉、項目慘遭取消，甚至在過去兩年內有高達28%的開發者不幸失去工作。看到如此慘烈業界動盪，許多人或許會認為遊戲產業正逐漸走向衰退。然而，根據市場研究公司Newzoo報告指出，全球遊戲市場在2025年不僅沒有萎縮，反而首度打破歷史紀錄，驚人衝破6.5兆元的大關。

▼市場研究機構Newzoo揭2025年首次突破6.5兆元大關。（圖／翻攝自Newzoo）

▲▼市場研究機構Newzoo揭2025年首次突破6.5兆元大關。（圖／翻攝自Newzoo）

根據外媒報導，報告資料顯示，在2025年全球遊戲市場年成長率達9.1%，遠超外界預期。雖然老牌大廠任天堂表現「低於預期」，加上主機市場整體步調較為溫和，一度威脅到成長勢頭，但所幸PC市場繳出極為強勁的成績單，年增長狂飆12%，達到驚人的436億美元，成功彌補了主機市場的缺口。若細分各平台表現，主機遊戲依舊靠著447億美元的收入微幅領先PC，但年增率已放緩至2.8%，兩者差距正迅速縮小。不過，這兩個傳統平台在行動遊戲面前依舊相形見絀，手遊在2025年以驚人的1,133億美元，繼續穩坐吸金霸主寶座。

然而，在這破紀錄的百億、千億技術數據背後，卻揭示了當今遊戲產業最諷刺的「繁榮悖論」。既然產業賺得比以往任何時候都多，為什麼玩家還是一直接收到開發者不斷被裁員消息。一切原因其實都之前決策有關，回顧新冠疫情封鎖期間，居家娛樂需求讓遊戲營收飆升至前所未有的高度。當時各大發行商誤以為這股強勁的「指數級成長」在疫情後仍會持續，因而展開了一場激進的收購狂潮，並盲目推動「服務型線上遊戲」。

結果玩家有目共睹。Sony當時雄心勃勃計畫推出十幾款線上服務型遊戲，最後卻僅有《絕地戰兵2》這款真正成功，背後卻留下一堆如《星鳴特攻》等備受矚目卻慘遭腰斬的項目與倒閉的工作室；至於Xbox則是狂熱的企業支出與收購風潮，最終也演變成「裁員與關閉工作室」的殘酷循環。

甚至連BioWare在開發《闇龍紀元：紗障守護者》時，都得在中途緊急踩煞車，將原本強推的線上服務模式改回單人 RPG 來拯救遊戲。如今開發者不僅要面對遊戲失利的風險，更要面對上層對於AI崛起，所採取的人員縮減變革，而如何去面對這些考驗，顯然已成目前許多開發者心中的難題。

關鍵字：裁員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

推薦閱讀

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

微軟AI轉型再裁近5千人！Xbox大砍1,600職位面臨史上最大重組

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

微軟AI轉型再裁近5千人

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366