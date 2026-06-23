看完實況就不買？《惡靈古堡》之父神回：代表遊戲只有那種程度

記者楊智仁／綜合報導

日本搞笑藝人狩野英孝近日在朝日電視台綜藝節目中，分享自己過去與《惡靈古堡》系列創作者三上真司的一段對話。由於長期經營遊戲實況頻道，狩野坦言自己曾對直播內容涉及劇情與解謎過程感到猶豫，擔心觀眾看完實況後就不會購買遊戲，因此一直想知道開發者對此的真實看法。

▼看完實況就不買？《惡靈古堡》之父神回。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導，狩野表示，雖然進行遊戲直播前都會取得開發商授權，但仍對「劇透是否會影響遊戲銷售」抱持疑問，後來在一次與三上真司的對談機會中，他鼓起勇氣直接提問，甚至做好心理準備，如果對方認為實況對遊戲有負面影響，自己可能會考慮停止相關直播內容。

沒想到三上真司卻給出相當霸氣的回答，他表示，「如果觀眾只是看完遊戲實況就滿足了，那代表那款遊戲也就只有那種程度而已。」這番發言讓現場來賓驚呼連連。三上進一步指出，即使玩家已經透過實況看過完整流程，仍然會想親自體驗並破關，這才是遊戲創作者應該追求的目標，因此他認為優秀的作品不會因為劇透而失去吸引力。

根據狩野轉述，三上真司還補充表示，「讓玩家看過之後依然想親手完成遊戲，這就是我們的工作。」並鼓勵他繼續進行遊戲實況。狩野笑稱，自從聽到這番話後，自己便能更加放心地經營頻道，不再被劇透爭議所困擾。

更有趣的是，狩野透露自己也曾向《勇者鬥惡龍》系列之父堀井雄二詢問同樣問題，而對方給出的答案幾乎與三上真司如出一轍。這讓他感嘆，這些遊戲界的傳奇人物都抱持著相同理念，相信真正優秀的遊戲即使被提前看過內容，依然能吸引玩家親自投入其中。