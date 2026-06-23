日節目票選「動畫神曲」！《殘酷天使》奪冠創千周進榜神紀錄

記者楊智仁／綜合報導

日本 TBS 電視台綜藝節目《プロフェッショナルランキング ( Professional Ranking ) 》於 6 月 22 日播出特別企劃，邀請來自全球 41 個國家與地區、共 166 位音樂專業人士進行投票，選出「日本最強動畫歌曲 BEST 100」。參與評選的成員包含歌手、音樂製作人、作曲家及演奏家等專業人士，透過業界視角評選出最具代表性的日本動畫歌曲。

▼日節目選動畫神曲《殘酷天使》奪冠。（圖／翻攝自@evangelion_co推特）

眾多經典作品中，最終由高橋洋子演唱、動畫《新世紀福音戰士》主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉奪下冠軍寶座。這首歌曲自 1995 年推出以來便深受全球動漫迷喜愛，至今仍是日本卡拉 OK 的代表性神曲之一。榜單第二名則由動畫《火影忍者 疾風傳》主題曲〈青鳥〉拿下，第三名則是《七龍珠Z》經典主題曲〈CHA-LA HEAD-CHA-LA〉，近年人氣作品《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉則排名第 4，顯示新世代動畫歌曲同樣具備強大影響力。

值得一提的是，〈殘酷天使的行動綱領〉近期才創下驚人紀錄，根據日本 Oricon 公布的最新卡拉 OK 排行榜，該曲累計登榜週數正式突破 1000 周，成為史上第 4 首達成此成就的作品。此外，自 2008 年首次打入排行榜前十名以來，累計已有 745 週維持在 TOP10 之內，展現歷久不衰的人氣。