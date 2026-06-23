ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Epic傳奇老將離職！陪伴虛幻引擎27年：產業已走向新時代

記者楊智仁／綜合報導

曾在 Epic Games 任職 12 年、長期擔任 Unreal Engine 推廣大使的資深開發者 Sjoerd De Jong，近日宣布正式離開 Epic Games。他表示遊戲產業正迎來重大變革，即使自己熱愛過去的工作模式，也必須正視產業未來發展方向，並學習適應新的環境與挑戰。

▲▼駭客爆Epic Games遭竊189GB資料　官方發聲明反擊：沒有證據。（圖／翻攝自Epic Games）

Sjoerd De Jong 自 1999 年、15 歲時便開始為初代《Unreal》製作地圖，之後憑藉眾多《Unreal Tournament》模組與關卡作品在社群中嶄露頭角，最終獲得與 Epic 合作的機會。過去 27 年來他曾任職於 Guerrilla Games、Starbreeze 等知名工作室，也創立過自己的開發團隊 Teotl Studios，推出《The Solus Project》與《Unmechanical》等作品。

2014 年加入 Epic Games 後，De Jong 擔任 Unreal Engine 首席推廣大使，負責向全球開發團隊、教育機構與遊戲公司推廣 Unreal Engine 4，協助其成為業界主流遊戲引擎之一。之後他更一路升任開發者體驗資深總監，並於今年轉任產品資深總監，投入一項尚未公開的新專案。

不過 De Jong 透過 LinkedIn 發文證實自己已於上周離開 Epic，他表示，虛幻引擎徹底改變了自己的人生，從童年與青年時期的低潮，到透過 Unreal Engine 找到職涯方向，進而走訪數十個國家、拜訪數百家工作室、舉辦無數演講，並協助全球數百萬名開發者，他坦言，最難忘的始終是開發者社群的熱情與創造力。

談及離職原因時 De Jong 並未直接點名，但表示目前遊戲產業正處於一個重要轉折點，變革速度前所未有。他認為，雖然自己仍喜歡過去的工作方式，但與其抗拒變化，不如思考如何適應未來趨勢，並找到在新時代中持續發揮價值的方法。

值得注意的是，De Jong 離職的時間點，恰好與 Epic Games 大力推進 Unreal Engine 6 的 AI 整合計畫重疊，Epic 近期在美國芝加哥舉辦的 State of Unreal 發表會中，首度展示 Unreal Engine 6 將如何與大型語言模型（LLM）合作，包括 Anthropic 的 Claude 與 Google 的 Gemini 等 AI 工具。

關鍵字：Epic

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

推薦閱讀

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

微軟AI轉型再裁近5千人！Xbox大砍1,600職位面臨史上最大重組

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

微軟AI轉型再裁近5千人

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366