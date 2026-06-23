Epic傳奇老將離職！陪伴虛幻引擎27年：產業已走向新時代

記者楊智仁／綜合報導

曾在 Epic Games 任職 12 年、長期擔任 Unreal Engine 推廣大使的資深開發者 Sjoerd De Jong，近日宣布正式離開 Epic Games。他表示遊戲產業正迎來重大變革，即使自己熱愛過去的工作模式，也必須正視產業未來發展方向，並學習適應新的環境與挑戰。

Sjoerd De Jong 自 1999 年、15 歲時便開始為初代《Unreal》製作地圖，之後憑藉眾多《Unreal Tournament》模組與關卡作品在社群中嶄露頭角，最終獲得與 Epic 合作的機會。過去 27 年來他曾任職於 Guerrilla Games、Starbreeze 等知名工作室，也創立過自己的開發團隊 Teotl Studios，推出《The Solus Project》與《Unmechanical》等作品。

2014 年加入 Epic Games 後，De Jong 擔任 Unreal Engine 首席推廣大使，負責向全球開發團隊、教育機構與遊戲公司推廣 Unreal Engine 4，協助其成為業界主流遊戲引擎之一。之後他更一路升任開發者體驗資深總監，並於今年轉任產品資深總監，投入一項尚未公開的新專案。

不過 De Jong 透過 LinkedIn 發文證實自己已於上周離開 Epic，他表示，虛幻引擎徹底改變了自己的人生，從童年與青年時期的低潮，到透過 Unreal Engine 找到職涯方向，進而走訪數十個國家、拜訪數百家工作室、舉辦無數演講，並協助全球數百萬名開發者，他坦言，最難忘的始終是開發者社群的熱情與創造力。

談及離職原因時 De Jong 並未直接點名，但表示目前遊戲產業正處於一個重要轉折點，變革速度前所未有。他認為，雖然自己仍喜歡過去的工作方式，但與其抗拒變化，不如思考如何適應未來趨勢，並找到在新時代中持續發揮價值的方法。

值得注意的是，De Jong 離職的時間點，恰好與 Epic Games 大力推進 Unreal Engine 6 的 AI 整合計畫重疊，Epic 近期在美國芝加哥舉辦的 State of Unreal 發表會中，首度展示 Unreal Engine 6 將如何與大型語言模型（LLM）合作，包括 Anthropic 的 Claude 與 Google 的 Gemini 等 AI 工具。