神人魔改「初代PS」變身GBA SP　懷舊掀蓋重生網驚：毫無違和感

記者黃冠瑋／綜合報導

對於許多六、七年級生的玩家而言，索尼的「PS One」與任天堂的「Game Boy Advance SP」絕對是童年回憶中不可抹滅的兩大經典。如今，有位硬體改裝大師竟突發奇想，將這兩款「跨世代、跨陣營」的經典主機完美融合，成功將整台PS One塞進 GBA SP的迷你摺疊外殼中，甚至還大方公開了所有設計圖紙。

▼改裝神人將初代PS完美塞入GBA SP的折疊機身中。（圖／翻攝自YouTube／@lcldiy）

這名在硬體開發社群相當活躍的科技部落客LCLDIY，過去就曾因為製作「巨型樂高風 Game Boy」而聞名。這次他再度挑戰極限，盯上了PS1系列後期的輕量版主機「PS One」。為了達成掌機化的目標，他直接大刀闊斧，將原廠的電路板重新設計、瘋狂濃縮尺寸，隨後再利用3D列印技術，打造出一款完美契合6吋液晶顯示器與新電路板的折疊外殼。

這台改裝掌機不僅擁有GBA SP標誌性的翻蓋設計，更令人驚嘆的是，主機不僅保留了十字鍵、AB鍵，連PS經典的「L1、R1、L2、R2」肩膀按鍵也完美移植到機身後方，且完全能夠流暢執行《惡靈古堡》、《太空戰士》等初代PS的經典3D大作，簡直就像是索尼當年真的推出過這款掌機一樣。

更佛心的是，這名大神隨後也將這款摺疊PS掌機的改裝細節、3D列印外殼模型以及電路板設計圖紙全數公開上網，提供給全球的硬體愛好者免費下載研究。不過他也提醒，這項改裝需要極高水準的焊接技術與電子學知識，一般玩家如果想在家裡「手癢試試看」，恐怕得先做好燒壞幾台主機的心理準備。