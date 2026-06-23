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恐怖遊戲爆神秘事件...資料被不明人士竄改　官方無奈：恐延期

記者楊智仁／綜合報導

日本獨立遊戲團隊 Loxarc 近日透過 X 發布聲明，宣布原定於 2026 年 8 月 7 日推出的《日本事故物件監視協會 3》，目前面臨延期甚至中止開發的可能性，這款以監控凶宅、尋找異常現象為主題的恐怖遊戲，竟在開發期間捲入威脅事件與資料異常風波，讓玩家大感意外。

▼《日本事故物件監視協會 3》。（圖／翻攝自推特）▲▼遊戲。（圖／翻攝自推特）

《日本事故物件監視協會》系列是一款找碴型恐怖遊戲，玩家將扮演監視協會人員，透過監視器觀察日本各地的事故物件（凶宅），並回報畫面中出現的各種異常現象，系列作品因結合真實場景與都市傳說氛圍，在恐怖遊戲玩家間累積不少人氣。今年 4 月官方才正式宣布第三作將於 8 月上市，甚至在 6 月中旬釋出 Nintendo Switch 畫面，暗示遊戲有望登上 PC 以外的平台。

然而官方表示，原本預計公開的最終關卡「第 4 階段」，其背景涉及某個邪教組織相關物件，但開發團隊近期卻收到自稱與該物件有關的團體來函，要求立即停止開發，並伴隨威脅性內容與強烈施壓。由於無法確認對方真實身份，目前團隊已著手從法律層面進行評估與應對。

更離奇的是，開發團隊在近期測試過程中發現，第 4 階段的文字資料與語音檔案內，竟出現了團隊從未加入的內容，包括真實存在的人名（甚至包含部分開發成員姓名）以及特定銀行帳戶資訊。根據存取紀錄調查結果，官方懷疑內部可能混入具有特殊思想背景的人員，或是透過某種途徑遭到外部人士竄改資料，目前已委託外部專業機構介入調查。

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