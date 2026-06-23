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嫌 Steam Machine 太貴？Valve 證實：玩家可以自己組一台

▲▼Valve 將開放 SteamOS 3.8 於指定 PC 電腦下載安裝，讓玩家自組一台 Steam Machine。（圖／翻攝 Valve 官網）

▲Valve 將開放 SteamOS 3.8 於指定 PC 電腦下載安裝，讓玩家自組一台 Steam Machine。（圖／翻攝 Valve 官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Valve 全新遊戲主機 Steam Machine 於今日上市、開賣！台灣最低售價 36,888 元，打破許多玩家的期待，紛紛認為價格太高、不划算。對此，Valve 除了解釋定價原因，更證實玩家可以自己 DIY 打造一台 Steam Machine。

Steam Machine 開價破 3.6 萬元！玩家怨：自組 DIY 更划算

Steam Machine 貴在記憶體、儲存空間

面對價格質疑，Valve 官方回應指出最大問題就是記憶體、儲存空間，表示 2023 年開始採購零件的時候，未能料想到過去一年的市場變化，零組件價格並未隨著新技術推出而下跌。另外，供應更是一大挑戰，Valve 直言，有一段時間他們是出多少錢，都買不到部分零組件，認為現在的價格已經反映了過去 6 個月保證到貨的零件成本。

Valve 開放自行安裝 SteamOS

Steam Machine 與 PC 電腦最大的差異就在於 SteamOS 作業系統，但 Valve 本質上仍將這款主機視為 PC 電腦的延伸。在官方 Q&A 問答裡，Valve 表示，如果無法馬上拿到 Steam Machine，還有很多裝置可以選擇，他們會持續進行 SteamOS 的開發工作，以利讓其在更多硬體上使用，而不只局限於自家的產品。

Valve 預告，最新推出的 SteamOS 3.8 將直接安裝於指定規格的 PC 電腦，能夠執行與 Steam Machine 相同的程式碼與作業系統，不過目前僅支援 AMD 的顯示卡。根據外媒《The Verge》報導，Valve 正在與 NVIDIA 合作，以利支援更多硬體裝置。

Valve 工程師 Pierre-Loup Griffais 向《The Verge》證實，用戶只要有一台可以接上電視的 PC 電腦，且裡面有一顆硬碟，就算沒有打算裝雙系統，仍可以安裝 SteamOS，這樣就能獲得類似於 Steam Deck 外接底座或是 Steam Machine 的體驗。不過他也指出，自組 Steam Machine 仍有一些限制。

 

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