嫌 Steam Machine 太貴？Valve 證實：玩家可以自己組一台

▲Valve 將開放 SteamOS 3.8 於指定 PC 電腦下載安裝，讓玩家自組一台 Steam Machine。（圖／翻攝 Valve 官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Valve 全新遊戲主機 Steam Machine 於今日上市、開賣！台灣最低售價 36,888 元，打破許多玩家的期待，紛紛認為價格太高、不划算。對此，Valve 除了解釋定價原因，更證實玩家可以自己 DIY 打造一台 Steam Machine。

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Steam Machine 貴在記憶體、儲存空間

面對價格質疑，Valve 官方回應指出最大問題就是記憶體、儲存空間，表示 2023 年開始採購零件的時候，未能料想到過去一年的市場變化，零組件價格並未隨著新技術推出而下跌。另外，供應更是一大挑戰，Valve 直言，有一段時間他們是出多少錢，都買不到部分零組件，認為現在的價格已經反映了過去 6 個月保證到貨的零件成本。

Valve 開放自行安裝 SteamOS

Steam Machine 與 PC 電腦最大的差異就在於 SteamOS 作業系統，但 Valve 本質上仍將這款主機視為 PC 電腦的延伸。在官方 Q&A 問答裡，Valve 表示，如果無法馬上拿到 Steam Machine，還有很多裝置可以選擇，他們會持續進行 SteamOS 的開發工作，以利讓其在更多硬體上使用，而不只局限於自家的產品。

Valve 預告，最新推出的 SteamOS 3.8 將直接安裝於指定規格的 PC 電腦，能夠執行與 Steam Machine 相同的程式碼與作業系統，不過目前僅支援 AMD 的顯示卡。根據外媒《The Verge》報導，Valve 正在與 NVIDIA 合作，以利支援更多硬體裝置。

Valve 工程師 Pierre-Loup Griffais 向《The Verge》證實，用戶只要有一台可以接上電視的 PC 電腦，且裡面有一顆硬碟，就算沒有打算裝雙系統，仍可以安裝 SteamOS，這樣就能獲得類似於 Steam Deck 外接底座或是 Steam Machine 的體驗。不過他也指出，自組 Steam Machine 仍有一些限制。