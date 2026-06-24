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《日本事故物件監視協會3》驚傳停擺　開發者疑遭「邪教恐嚇」

記者黃冠瑋／綜合報導

對許多喜愛日式恐怖遊戲的玩家來說，以「凶宅找尋」玩法在實況圈掀起熱潮的《日本事故物件監視協會》系列，絕對是近年不可錯過的驚悚小品。不料，原本預計在今年8月底推出的最新續作《日本事故物件監視協會3》，近日卻驚傳開發全面停擺，疑似遭到真實邪教恐嚇，甚至連內部遊戲資料都被惡意篡改。

▼《日本事故物件監視協會》系列靠著凶宅實地取景風格受到玩家喜愛。（圖／翻攝自X／@JSP_Report）

▲▼《日本事故物件監視協會》系列以壓抑的日式凶宅氛圍、實地取景風格受到玩家喜愛。（圖／翻攝自X／@JSP_Report）

根據外媒報導，這起令獨立遊戲圈震驚的事件起源於開發團隊近日的異常沉默。原定於8月7日在Steam平台上架的《日本事故物件監視協會3》，主打隨機發生的靈異現象與更逼真的實地監控視角，讓許多恐怖遊戲迷引頸期盼。然而，開發團隊日前卻罕見發出公告，坦言遊戲目前的製作進度已經「完全陷入危機」。

公告中指出，團隊近期在進行遊戲素材與腳本的實地取材時，疑似不小心觸碰到了日本某些神祕新興宗教（邪教）的敏感神經。隨後，團隊成員不僅接獲多封來路不明的警告與恐嚇信件，要求他們「立刻停止相關內容的開發」，更詭異的是，團隊內部的雲端工作庫與程式碼，竟然也遭到不明人士潛入並惡意篡改、刪除，導致好不容易完成的遊戲進度面臨毀滅性的打擊。

由於該系列向來以「擬真、隨機、不可預測」的心理恐怖感著稱，這次戲外爆出遭到邪教威脅、內部資料被改的事件，第一時間還被部分玩家誤以為是官方為了宣傳而搞的「另類實境遊戲」行銷手法。不過隨著開發者無奈表示已經正式向警方報案、並緊急尋求資安專家協助，玩家們這才意識到似乎情況不對。

至於目前《日本事故物件監視協會3》的Steam頁面與後續開發進度已宣告全面無限期暫停，開發團隊也強調，現階段將以保護成員的人身安全與修復被破壞的遊戲檔案為第一優先。究竟這款備受期待的凶宅監控續作能否順利破除「現實詛咒」重回玩家懷抱，只能靜待官方後續的調查與公告了。

關鍵字：日本事故物件監視協會恐怖遊戲

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