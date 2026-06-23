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Steam Machine 開價破 3.6 萬元！玩家怨：自組 DIY 更划算

▲▼▲Steam Machine即日起開賣，但台灣上市資訊仍待公開。（圖／翻攝 Valve官網）

▲Steam Machine即日起開賣，但台灣上市資訊仍待公開。（圖／翻攝 Valve官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Valve 旗下的遊戲主機 Steam Machine 終於在今日正式上市！不過許多玩家發現價格比想像中昂貴，512GB 最入門款開價破 3.6 萬元，認為 DIY 自組 PC 電腦可能更划算。對此 Valve 也給予正面回應。

Steam Machine 首賣採取預約制

根據官方公告，Steam Machine 共推出以下 4 種方案：
Steam Machine 512GB：36,888 元
Steam Machine 512GB + Steam Controller 套裝：39,888 元
Steam Machine 2TB：47,888 元
Steam Machine 2TB + Steam Controller 套裝：49,888 元

為了避免黃牛轉賣，Valve 在海外市場採用預約機制，將在 6 月 25 日上午 10 點開放玩家登記抽取資格，不分優先順序且每人限購一台，同時規定參與的玩家必須至少有一次消費紀錄，官方會進行嚴格的比對與審查。不過在國內，將由官方授權經銷商 KOMODO 直接銷售。

Valve 坦言：記憶體、儲存空間迫使價格升高

對於稍高的價格，對此 Valve 回應明確指出問題就是記憶體、儲存空間。在公告裡官方表示，銷售價格是直接取決於採購的組件成本，在 2023 年開始採買時，Valve 自認對於硬體成本的變化已經有很好的理解，尤其是平台多年掌握了 PC 硬體的相關數據，照理來說價格應會隨著新技術推出而下跌，但在過去一年，這種情況發現快速且顯著的變化，尤其是 RAM 記憶體與儲存空間。

除了價格飆漲，供應更是一大問題。Valve 透露，有一段時間他們無論出什麼價格，都無法買到部分的零組件，甚至影響到了首發產量。坦言，原先 Steam Machine 的目標價格無法實現，現在的價格反映了過去 6 個月保證能獲得的零件成本。

效能約等同 RTX 3060

Valve 同步公開 Steam Machine 詳細的硬體規格，證實其將搭載 半客製化 AMD Zen 4 處理器，最高時脈可以達到 4.8GHz，顯示卡則為 半客製化 AMD RDNA3、最高時脈 2.45GHz，並且搭配 16GB DDR5 記憶體與 8GB 的 GDDR 6 VRAM。根據外媒 Gamers Nexus 評測推估，其顯示效能相當於 NVDIAI GeForce RTX 3060，不少網友認為，這個價格已經能買到 RTX 5060 主機，顯然 Steam Machine 並未有規格、價格上的優勢，但也有人期待 SteamOS 的表現以及小巧身形。

完整規格如下：

技術規格 (Technical Specifications)
通用
CPU 半客製化 AMD Zen 4 6C/12T
最高至 4.8GHz，30W TDP
GPU 半客製化 AMD RDNA3 28CU
2.45GHz 最高持續時脈，110W TDP
RAM 16GB DDR5 + 8GB GDDR6 VRAM
電源 內部電源供應，110-240V 交流電
儲存空間 兩種 Steam Machine 機型：
• 512GB NVMe SSD
• 2TB NVMe SSD
（兩種機型均含高速 MicroSD 卡插槽）
連線方式
Wi-Fi 2x2 Wi-Fi 6E
藍牙 藍牙 5.3 專屬天線
Steam Controller 內建 2.4 GHz Steam Controller 無線轉接器
輸入輸出
顯示器 DisplayPort 1.4：最高達 4K @ 240Hz 或 8K @ 60Hz，支援 HDR、FreeSync 和菊花鍊
HDMI 2.0：最高達 4K @ 120Hz，支援 HDR、FreeSync 和 CEC

關鍵字：SteamMachinesteam主機valve遊戲主機

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