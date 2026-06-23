獨立遊戲《超級變色龍》爆紅！賣破700萬套、同上34萬人氣狂飆

記者楊智仁／綜合報導

在遊戲產業動輒投入數年開發、耗資數千萬美元打造 3A 大作的時代，Steam 再次證明「好玩」比華麗畫面更重要。由獨立開發者 lemorion_1224 製作的多人躲貓貓遊戲《超級變色龍》自 6 月 9 日推出後迅速爆紅，目前銷量突破 700 萬套，成為近期 Steam 最受矚目的現象級作品之一。

▼獨立遊戲《超級變色龍》爆紅。（圖／翻攝自Steam）

《超級變色龍》是一款以捉迷藏為核心玩法的多人遊戲，玩家必須利用塗裝將角色偽裝成場景的一部分，躲避其他玩家的搜索；另一方則要找出所有藏身其中的玩家。雖然遊戲畫面相當樸素，角色模型看起來甚至像是開發階段的暫時素材，介面設計也十分簡單，但獨特且容易上手的玩法卻成功吸引大量玩家關注。

不過，這次成功並非一夕爆紅，開發者 lemorion_1224 過去多年來持續在《Fortnite》創作各種躲藏玩法，包括將角色壓縮成極薄物體進行隱藏、偽裝成 NPC 混入場景，甚至製作類似《黎明死線》與《Peak》玩法的迷你遊戲。這些長期累積的經驗，最終成為《超級變色龍》成功的基礎。

《超級變色龍》銷售量已達 700 萬，根據 SteamDB 統計顯示，遊戲最高同時遊玩人數超過 34 萬人，面對突如其來的爆紅，lemorion_1224 顯得相當低調，目前官方僅簡短公布銷售里程碑，並承諾未來將持續推出更多地圖、新玩法以及便利性改善更新，隨著實況主與內容創作者持續帶動話題，《偽裝變色龍》的熱度與銷量預計仍將持續成長。