《人機迷網》黛安娜萌翻秘密揭曉　全靠「女警小組」一不對就改

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下科幻新作《人機迷網》（PRAGMATA）上市後銷量開出紅盤，其中最受玩家矚目的，莫過於女主角「黛安娜」超萌的外表與生動表情，迅速成為近年人氣極高的電子女兒。對此，製作總監近日受訪時大爆內幕，透露為了維持黛安娜的極致可愛，團隊內部有特別成立一個名為「黛安娜警察」的神秘監修小組。

▼《人機迷網》為了打造出完美的黛安娜，團隊在細節下足功夫。（圖／翻攝自X／@PRAGMATAgame）

根據外媒報導，為了慶祝《人機迷網》的巨大成功，也為了迎接日本即將到來的父親節（每年6月第三個星期日），官方特地舉辦父親節感謝活動，其中就有提到曾經設有「黛安娜警察」的部門，專門負責把關，確保黛安娜配音表現不會太過裝可愛或讓人感到厭煩。

對此，總監趙容熙則說明，這個「黛安娜警察」小組主要由內部的女性員工組成，她們的唯一任務就是拿著放大鏡，嚴格審視黛安娜的所有動畫、面部表情以及行為細節。只要黛安娜在配音表現或肢體動作上，顯得有一絲絲刻意、不自然、或是失去了孩童該有的純真感，小組成員就會毫不留情地提出修改意見。其中，就連負責日文版配音的超人氣聲優東山奈央，在錄音時的演出方向也曾因為該小組的建議而進行調整。

趙容熙也坦言，卡普空在開發初期，其實曾考慮讓黛安娜擁有更明顯的機器人特徵。不過，團隊後來發現機械感太重很難讓玩家產生情感共鳴，經過反覆權衡，最終決定讓她擁有與一般人類無異的可愛外表，改由細微的動作習慣、說話語調來隱約展現其機器人的身份。

事實上，這已經不是卡普空第一次出動「女性視角」來打造魅力角色。過去在開發《惡靈古堡：安魂曲》時，官方就曾安排女性員工參與男主角里昂的角色監修，確保這位傳奇人物的帥氣與魅力能精準擊中玩家的心，當時也獲得了社群的一致好評。這次《人機迷網》複製成功經驗，透過女性開發者細膩的精準把關，成功讓「黛安娜」一躍成為新一代的國民女兒。