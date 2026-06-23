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《劍星：血雨》遭惡傳「信用卡封殺」　玩家怒轟：別搞思想審查

記者黃冠瑋／綜合報導

由韓國知名開發商Shift Up打造的動作冒險大作《劍星》，先前才剛公開續作《劍星：血雨》的最新消息，沒想到就因為女主角外觀設計引起爭議，甚至有激進玩家，提出聯手Visa、Mastercard等國際信用卡巨頭進行封殺，打算直接斷絕遊戲金流。不過隨即就遭到多數人反對，認為不該把金融手段當成思想審查工具。

▼《劍星》因角色太稚嫩引起玩家議論。（圖／翻攝自X／@StellarBlade）

▲▼《劍星》因角色太稚嫩引起玩家議論。（圖／翻攝自X／@StellarBlade）

《劍星》自初代發售以來，就因為女主角火辣的身材與精緻臉蛋，長年處於東西方審美大戰的風口浪尖。這次續作《劍星：血雨》釋出新女主角「Evie」的情報後，其略帶稚氣的「娃娃臉」再度踩到西方部分激進人士的紅線，在歐美知名論壇ResetEra上，引來一連串指控其「性感化未成年角色」的強烈砲火。

為了全面抵制，這群激進反對派不只在論壇發起拒買，更進一步向各大國際信用卡組織，像是Visa、Mastercard等進行大量惡意檢舉，試圖透過施壓支付平台來達到「思想審查」並逼迫遊戲下架的目的，激進手段令人咋舌。不過，ResetEra論壇管理方在展開調查後，就發現該檢舉帳號過往根本沒有發文紀錄，判定完全是惡意帳號為了帶風向而進行的引戰與干擾秩序行為，隨即對該帳號祭出「永封」處分。

對此，多數社群成員和玩家紛紛站出來公開譴責，痛批這種試圖利用金融手段來進行「創作思想審查」的行為極端且不可取。事實上，ACG圈在2025年才剛經歷過一波「信用卡金流實施審查限制」的風暴，當時導致眾多創作平台和遊戲發展大受打擊，因此許多玩家才強烈批評，希望不願再看到此等情形發生。隨著《劍星：血雨》未來預計釋出更多內容，這場跨越東西方文化與審美認知大戰，短期內恐怕難達到共識。

關鍵字：劍星SHIFT UP血雨

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