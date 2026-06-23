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日模型大廠GSC慶25周年！原創機器人動畫《合體神系列》啟動

記者楊智仁／綜合報導

日本Good Smile Company為迎接2026年創業25周年，正式啟動全新計畫，名為《合體神系列》，Good Smile Company旗下機甲系列品牌「Mecha Smile」，將面向全球合體機器人粉絲，以現代全新的影像表現手法，重新描繪多年來持續吸引無數粉絲的「合體機器人」熱血情懷。

▲▼合體機器人。（圖／廠商提供）

本計畫將每年以不同主題推出合體機器人動畫系列，是一項前所未有的挑戰，目標成為令和時代合體機器人動畫的「全新經典」。作為這一具有紀念意義的企劃第一彈，全新原創動畫《獸王武神丹帝拜恩》預定於2026年10月起播出（日本區域）。

「現在正是為合體機器人注入熱血氣息的時刻！」為了將令人熱血沸騰的合體機器人文化傳承至未來，玩具品牌「Mecha Smile」與一群熱愛機器人的創作者齊聚一堂，從企劃階段起便將玩具與動畫完全聯動，展開全新的商品化開發模式。

本計畫的目標，並非追求一時的流行熱潮，而是每年持續不斷地向世界推出全新的作品與合體機器人玩具。透過每年持續展開以不同「合體」為主題的作品，與各位粉絲共同留下珍貴的回憶，同時將迄今為止所積累的合體機器人文化延續至未來，打造機器人動畫的「全新經典」。

作為第一彈的電視動畫《獸王武神丹帝拜恩》，將與引領動畫業界的Aniplex、以「變形」、「合體」、「可動」等技術魅力征服全球模型玩具粉絲的TAKARA TOMY，以及在特攝與機器人動畫歷史上樹立無數豐碑的東映，各界頂尖團隊強強聯手，共同展開。

融合正統趣味與現代影像表現的全新機器人動畫，預定於2026年10月起播出（日本區域）。本次解禁的視覺圖中，完成獸神合體的丹帝拜恩與三位主要角色凝視著遠方，預告著嶄新的「合體（故事）」即將揭開序幕。宣傳標語為——我們的「合體（故事）」即將開始。

▲▼合體機器人。（圖／廠商提供）

關鍵字：GSC

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