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《GTA》封面藏「驚人盲點」　外媒點評：30年只有《GTA2》對題

記者黃冠瑋／綜合報導

風靡全球《俠盜獵車手》（GTA）自1997年問世以來，憑藉極高自由度與刺激的警匪追逐，成為無數玩家心目中的神作。然而，隨著最新作《GTA6》官方封面圖釋出，有外媒驚覺一個隱藏了將近30年的「驚人盲點」，在整個系列中，竟然只有《GTA2》遊戲封面真正展現出標題所指的「偷車、劫車」犯罪行為。

▼《GTA》經典「九宮格」封面，都少了盜車元素。（圖／翻攝自X／@ScorpionGameSA）

▲▼《GTA》經典「九宮格」封面，都少了盜車元素。（圖／翻攝自X／@ScorpionGameSA）

根據外媒報導，雖然《俠盜獵車手》核心玩法就是讓玩家在街頭搶奪各式車輛、幹盡各種非法勾當，但翻開歷代遊戲封面，後續幾十年推出的續作大多採用了「拼貼畫」的風格（俗稱九宮格封面）。以即將發售的《GTA6》為例，封面雖然包含了快艇、摩托車、直升機、跑車以及招牌的「鱷魚」和男女主角，但仔細一看，畫面上根本沒有任何人正在實施「偷車」的舉動。

不僅如此，過去的經典神作也同樣出現一樣情形，像是《GTA：聖安地列斯》封面雖然有車，但展示的是「車內槍擊案」，屬於在車內實施的犯罪，而非偷車、在《GTA4》 畫面也有描繪了一輛警車正在攔下司機，雖然暗示了可能涉嫌偷車，但更像是一般的超速臨檢。至於唯一符合作品名稱的，也就僅有1999年所發售的《GTA2》封面，其中採用了類似前兩代遊戲的「俯瞰視角」，畫面中清晰描繪了一名歹徒正粗暴地衝進一輛黃色計程車，嚇得周圍的行人四散奔逃。這張封面完美扣回了「汽車竊盜」的遊戲主題。

至於為何只有《GTA2》是採用這種實體偷車照作為宣傳，對此發行商Take-Two在當時則是有透露，其實都跟當時品牌推廣不夠明確有關，玩家還不知道「GTA」代表什麼，因此他們採用在拍攝遊戲真人宣傳片時，從紐約帝國大廈頂部俯拍而來的實景照片來當作封面，以此強化「偷車」核心玩法，後續作品則是因為品牌知名度已經廣為流傳，因此便不用再刻意強調此核心概念。

關鍵字：GTA6Rockstar Games

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