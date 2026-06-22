《幻獸帕魯》開發商強調不用AI！全程真人製作：玩家根本不想要

記者楊智仁／綜合報導

隨著《幻獸帕魯 Palworld》即將迎來搶先體驗兩年後的正式 1.0 版本，開發商 Pocketpair 近日再次強調，遊戲開發過程中完全沒有使用任何生成式 AI 技術，並駁斥外界長期以來對於遊戲素材由 AI 生成的質疑。

▼《幻獸帕魯》開發商強調不用AI。（圖／翻攝自Steam）

近年來，生成式 AI 已成為遊戲產業最具爭議性的話題之一。一方面有不少開發者批評 AI 技術導致業界裁員潮，另一方面也有部分遊戲公司選擇擁抱這項技術。例如《瘋狂計程車：極速環遊》新作以及《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺》都曾證實在開發過程中導入生成式 AI，由於相關爭議持續擴大，Valve 甚至要求 Steam 開發者必須揭露作品是否使用 AI 技術。

不過 Pocketpair 顯然選擇站在另一邊，公司出版與公關主管 John Buckley 近日受訪時表示，《幻獸帕魯》的所有內容都是由真人團隊完成完全未使用生成式 AI。他坦言，雖然業界仍有不少開發商持續嘗試 AI 技術，但 Pocketpair 之所以不用，原因其實很簡單「因為玩家不想要。」

Buckley 表示，公司內部擁有許多優秀美術人才，團隊成員本身就熱衷於親手創作內容，因此如果只是為了追逐潮流而用 AI 取代創作者根本毫無意義。他也認為生成式 AI 的熱潮未必能長久持續，甚至指出連 Steam 平台如今都開始對相關內容採取較為保守的態度。

值得注意的是，雖然 Pocketpair 堅持不用 AI，但產業另一端仍持續加大投入，例如 Epic Games 已透露未來的 Unreal Engine 6 將把生成式 AI 視為核心功能之一，未來包括《Fortnite》與《火箭聯盟》等作品，也有機會升級至新引擎版本。