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《Ori》總監批評Game Pass：微軟把工作室變工廠、生產平庸遊戲

記者楊智仁／綜合報導

曾打造《奧里與迷失森林》與《聖靈之光2》的開發商 Moon Studios 執行長兼遊戲總監 Thomas Mahler，近日公開批評微軟的 Game Pass 訂閱策略，認為這項服務原本有成功潛力，但因為缺乏足夠優質作品，最終讓開發團隊被迫以「工廠模式」生產平庸內容，無法真正吸引玩家持續付費。

▲▼Xbox承認去年漲價流失數百萬玩家。（圖／翻攝自X／@XBOXGamePass）

根據外媒報導，這番言論出現在微軟遊戲部門傳出將進一步裁員與重整之際，根據近期消息 Xbox 旗下包括 Double Fine Productions、Compulsion Games 與 Ninja Theory 等工作室，都可能面臨關閉或獨立化協商。這些工作室大多是在微軟積極推動 Game Pass 訂閱服務期間陸續收購而來，雖然 Game Pass 曾在 2024 年公布擁有 3,400 萬訂閱戶，但近年成長速度明顯放緩，Xbox 也曾坦承，去年調漲價格後短時間內流失了數百萬名用戶。

Mahler 在社群平台 X 上表示，Game Pass 最大的問題並非商業模式，而是缺乏足夠有吸引力的遊戲陣容，他以影音串流平台為例指出，自己願意持續訂閱 HBO，是因為平台擁有《黑道家族》、《火線重案組》與《權力遊戲》等經典作品，但遊戲玩家更重視「新內容」，如果新推出的作品品質不如過往代表作，就很難讓玩家每個月心甘情願掏錢續訂。

他進一步點名 Xbox 近年缺乏真正具有代表性的爆款作品，並質疑微軟旗下工作室整體表現低迷，他舉例表示，玩家原本期待 Bethesda Game Studios 能打造出「太空版《上古卷軸V：無界天際》」，結果最終推出的卻是評價兩極的《星空》。他認為，微軟高層必須更深入理解玩家真正想要什麼，並建立能激勵開發者打造熱門大作的制度，而不是只求穩定產出內容。

Mahler 更形容，Game Pass 沒有給予開發團隊足夠強烈的誘因去追求卓越，他認為，當創作者缺乏額外努力的回報機制時，最終只會產出大量品質普通的作品，而當平台缺乏真正令人驚豔的內容時，整個訂閱模式就難以長久維持。對他而言，唯有持續推出讓玩家產生「錯過就可惜」感受的作品，訂閱服務才有可能真正成功。

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