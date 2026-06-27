銷量3500萬依舊痛！CDPR談《電馭叛客2077》：有些玩家回不來了

記者黃冠瑋／綜合報導

波蘭遊戲大廠CD Projekt Red在2015年憑藉《巫師3：狂獵》走上神壇，卻在 2020年因為《電馭叛客2077》上市時滿滿的Bug災難，瞬間跌落谷底。雖然經過近6年的瘋狂修補，遊戲銷量已突破3,500萬套、評價大幅回升，但近日執行長Michał Nowakowski接受訪問時坦言，「我們已經永遠失去了一些人的信任」。

▼《電馭叛客2077》評價反轉，仍讓執行長無法確定玩家態度。（圖／翻攝自X／@CyberpunkGame）



根據外媒報導，執行長Michał Nowakowsk近期接受專訪，其中就大方談及了當年《電馭叛客2077》的「發售黑歷史」。他語氣沉重地表示，當年《電馭叛客2077》的糟糕表現對整個開發團隊和玩家來說，都是一件「令人心碎」的事。即便如今遊戲大獲好評，他依然認清，「不完全確信我們已經完成了完整的救贖之路」。

回顧當年，《電馭叛客2077》在發售前夕拉滿了全球玩家的期待值，卻在上市當天因為嚴重的視覺故障、Bug以及在PS4、Xbox One舊主機上慘不忍睹的優化，引發全球玩家史詩級的怒火。儘管靠著首波銷量光速收回了開發與行銷成本，但也間接讓CDPR長年累積的頂級商譽在一夕之間破產。

不過，危機也成了轉機。Nowakowski指出，現在的CDPR擁有一批經歷過這場大風大浪、身經百戰的「鋼鐵老兵」，他們已經具備了迎戰全新挑戰的能力。對於未來的規劃，他特別點名了開發中的續作《巫師4》，希望這款作品或是更未來的遊戲能夠真正贏回粉絲的喜愛與信任。

同時，Nowakowski也強調CDPR絕對不會變成「年貨工廠」，「我們的夢想是製作更多遊戲，但絕不想成為那種每年都推出一款大作的工作室。我們只想製作真正優秀的遊戲，也不打算盲目擴張、擁有大量的IP。」目前《電馭叛客2077》的開發已畫下句點，續作《電馭叛客2》（代號Orion）也已於去年進入前期製作，至於《巫師4》官方則在先前透露不會在2026年登場，想必最快也要等到2027年才會有遊戲進一步消息。